數碼港學院推逾10暑期活動 首增設中小學生培訓

教高中生金融科技 辦小學生「機甲賽」

今年首設金融科技暑期計劃，由數碼港學院與港大電機電子工程系和金融科技平台FundingReach合辦，供中四至中六生免費參加，學習人工智能、機器學習及程序編寫等領域；另外又舉辦供小學生參與的RoboMaster機甲賽，目的為讓學生透過遊戲競賽，啟發創科興趣。人工智能是現今科技發展趨勢，暑期活動亦設供中一至中六生參加的人工智能網上訓練營。

學分實習增兩院校 去年配對53初創

數碼港自2011年起向大學生提供科技實習及就業機會，今年學分實習計劃增加兩間本地院校至8間，包括14個學系。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，學分實習計劃去年對接53間初創，為90多名學生提供實習機會；另一項數碼科技實習計劃，過去亦曾資助及安排超過200名本地大學生，到內地各城市及美國矽谷的科技企業實習，今年至今17間初創招聘了50名實習生。

元朗商會中學中五生陳玥盈今年參加數碼港與初創Jumpstart合作的創業STEM教育項目，與組員模擬營運一間初創，研究把塑膠升級再造製成綠色家俬，她說，「這實習機會激發了我內心的種子，過程中讓我更確定未來要走創業這條路」。

香港大學LITE Lab碩士生Sarah通過學分實習計劃為「和田便當」做法律資料蒐集，5月實習完結後獲留任。

科技大學工商管理學二年級生梁宇軒今個暑假則透過數碼科技實習計劃在初創GoBuddy實習，為客戶設計網頁。明報記者