港聞

港聞二

數碼港學院推逾10暑期活動 首增設中小學生培訓

【明報專訊】數碼港學院成立一年，有逾3500人參加各項培訓計劃，學院為加強STEM教育，今年暑假推出逾10項暑期活動，除繼續舉辦以大學生為對象的項目，今年首次增設中小學生培訓，預計超過1000名大中小學生參與，旨在讓學生從小接觸創科。

教高中生金融科技 辦小學生「機甲賽」

今年首設金融科技暑期計劃，由數碼港學院與港大電機電子工程系和金融科技平台FundingReach合辦，供中四至中六生免費參加，學習人工智能、機器學習及程序編寫等領域；另外又舉辦供小學生參與的RoboMaster機甲賽，目的為讓學生透過遊戲競賽，啟發創科興趣。人工智能是現今科技發展趨勢，暑期活動亦設供中一至中六生參加的人工智能網上訓練營。

學分實習增兩院校 去年配對53初創

數碼港自2011年起向大學生提供科技實習及就業機會，今年學分實習計劃增加兩間本地院校至8間，包括14個學系。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，學分實習計劃去年對接53間初創，為90多名學生提供實習機會；另一項數碼科技實習計劃，過去亦曾資助及安排超過200名本地大學生，到內地各城市及美國矽谷的科技企業實習，今年至今17間初創招聘了50名實習生。

元朗商會中學中五生陳玥盈今年參加數碼港與初創Jumpstart合作的創業STEM教育項目，與組員模擬營運一間初創，研究把塑膠升級再造製成綠色家俬，她說，「這實習機會激發了我內心的種子，過程中讓我更確定未來要走創業這條路」。

香港大學LITE Lab碩士生Sarah通過學分實習計劃為「和田便當」做法律資料蒐集，5月實習完結後獲留任。

科技大學工商管理學二年級生梁宇軒今個暑假則透過數碼科技實習計劃在初創GoBuddy實習，為客戶設計網頁。明報記者

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

已打針高風險區港居民 擬准回港 料主要惠及留英者持身分證外傭 未成年學生彈性處理
已打針高風險區港居民 擬准回港 料主要惠及留英者持身分證外傭 未成年學生彈性處理
一月3輸入個案曾打俄疫苗 梁子超：抗變種效弱 減檢疫沒根據
一月3輸入個案曾打俄疫苗 梁子超：抗變種效弱 減檢疫沒根據
打科興致面癱 列「十分罕見」副作用
打科興致面癱 列「十分罕見」副作用
雲頂夢號400船員打齊針 月底啟航倘染疫折返隔離
雲頂夢號400船員打齊針 月底啟航倘染疫折返隔離
撞高院保安判囚一月 王婆婆「不求情求加刑」
撞高院保安判囚一月 王婆婆「不求情求加刑」
「CP-Meiji奶」蛋白質含量低標籤三成 消委會測試40奶品 含鈣最高最低相差逾倍
「CP-Meiji奶」蛋白質含量低標籤三成 消委會測試40奶品 含鈣最高最低相差逾倍
「較低脂」脂肪量多「低脂」一倍
「較低脂」脂肪量多「低脂」一倍
驗基因測胎兒自閉症 醫生籲勿按結果墮胎
驗基因測胎兒自閉症 醫生籲勿按結果墮胎
刀照帖文稱掃賭 區議員涉刑恐 警兩徵律政司意見 指毋須證意圖有行動
刀照帖文稱掃賭 區議員涉刑恐 警兩徵律政司意見 指毋須證意圖有行動
白衣人被告：拿棍自保 官：點解周地都係棍？ 不接納求情辯解 將重判指揮者
白衣人被告：拿棍自保 官：點解周地都係棍？ 不接納求情辯解 將重判指揮者
「和你shop」3少年非法集結判更生
「和你shop」3少年非法集結判更生
槍擊持刀漢案 警司作供：符守則
槍擊持刀漢案 警司作供：符守則
劏房租管二讀 百呎板間戶攜孩請願
劏房租管二讀 百呎板間戶攜孩請願
港大下逐客令 學生會須7日內遷出 屬會倘使用大樓要登記
港大下逐客令 學生會須7日內遷出 屬會倘使用大樓要登記
林鄭感謝國安公署指導
林鄭感謝國安公署指導
京港澳辦視像研討會 夏寶龍明就國安法講話
京港澳辦視像研討會 夏寶龍明就國安法講話
唐英傑案作供 稱同場示威者可有不同訴求 李立峯批劉智鵬「光時報告」欠實證
唐英傑案作供 稱同場示威者可有不同訴求 李立峯批劉智鵬「光時報告」欠實證
官問訪談有否引導討論光時與港獨關係 李：參與者自發談
官問訪談有否引導討論光時與港獨關係 李：參與者自發談
光城者3人提堂 女生稱抑鬱藥遭沒收求助
光城者3人提堂 女生稱抑鬱藥遭沒收求助
鄧炳強：三官用餐未察奢華 無利益衝突 形容官員犧牲家庭時間赴宴 民主黨：無賴式開脫
鄧炳強：三官用餐未察奢華 無利益衝突 形容官員犧牲家庭時間赴宴 民主黨：無賴式開脫
海關守則鄧以海撰前言：避利益衝突 督導申報
海關守則鄧以海撰前言：避利益衝突 督導申報
資審委首開會 梁愛詩：不透露內容
資審委首開會 梁愛詩：不透露內容
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】辭區議員 張敏峯：盼參加《造星5》 想Anson Lo同Edan為失業同事打氣
【Emily】辭區議員 張敏峯：盼參加《造星5》 想Anson Lo同Edan為失業同事打氣
【Emily】下筆趨難時局依舊 王永平封筆 寄語新時代港人保持良知善性
【Emily】下筆趨難時局依舊 王永平封筆 寄語新時代港人保持良知善性
【Emily】審引入醫生法案 張宇人田北辰駁火
【Emily】審引入醫生法案 張宇人田北辰駁火
【Emily】張華峰開立會電話狂響 職員撳停鈴聲
【Emily】張華峰開立會電話狂響 職員撳停鈴聲
【Emily】郵政署長朱曼鈴升財庫局常秘
【Emily】郵政署長朱曼鈴升財庫局常秘
【Emily】空中藝廊屋邨推出
【Emily】空中藝廊屋邨推出