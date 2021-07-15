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驗基因測胎兒自閉症 醫生籲勿按結果墮胎

【明報專訊】家長愈來愈重視兒女健康發展，聲稱可篩檢兒童成長發展障礙的基因測試服務應運而生。消委會以顧客身分查詢基因測試服務公司，發現不少測試至今仍有待臨牀研究結果證明可靠。有公司聲稱可為0歲嬰兒或孕婦檢測，預測腹中塊肉有否自閉症。有兒科醫生指出，若孕婦按相關檢測判斷胎兒是否患自閉症，甚至以此決定是否墮胎，是危險的做法。有婦產科醫生認為，除非孕婦曾誕下自閉兒或有家族史，否則毋須考慮接受該類測試。

醫生：未曾誕自閉嬰或無家族史 毋須測試

不認同靠自閉傾向判斷兒童發展

消委會表示，坊間有主要以兒童為對象的基因測試服務，有些聲稱初生嬰兒亦可檢測。消委會引述兒科醫生陳以誠表示，雖然自閉症與基因有一定關係，但自閉症屬多基因病，與很多不同基因有關，他認為現時不能以簡單基因測試作為自閉症的診斷。他又稱，若孕婦按上述測試判斷胎兒是否患自閉症，或以此決定是否墮胎，是危險做法。他續稱，一些高智商的人有自閉傾向機率，不認為應從「有否自閉傾向」判斷兒童發展。

本報昨以孕婦顧客身分，查詢兩所聲稱提供產前基因檢測的化驗所或醫療中心。第一間提供「產前自閉症DNA基因篩查」，一名聲稱是醫務顧問的職員表示，提供兩款產前基因檢測，一款為抽取母親的血，再取出胎兒細胞碎片，以檢測嬰兒有否「脆性X綜合症」。該醫務顧問解釋，此病會導致嬰兒自閉、發展遲緩，又認為若「BB爸爸年紀比較大，自閉機率亦比較高」，稱若胎兒父親大於30歲，母親就應做測試。

另一公司接線生着記者自行查閱網站，有關「脆性X綜合症測試」的內容，又稱實際內容需查詢醫生。該網站稱，若孕婦擔心子女患上脆性X綜合症，就要考慮接受此測試。

有公司稱可驗嬰兒有否「脆性X綜合症」

醫生稱只能檢驗母親是否患病

婦產科醫生靳嘉仁表示，脆性X綜合症並非常見疾病，他解釋，脆性X綜合症的檢測只能「檢驗媽媽有無此病」，若母親有此病，需再抽胎水檢驗胎兒會否同樣有病，認為第一間公司說法不實。他又表示，隨着孕婦知識愈來愈多，近5年較多孕婦向他查詢是否需要做隱性基因檢測，約20個孕婦便有一個有興趣。不過他舉例，如地中海貧血，普通懷孕前夫妻的驗血檢查都可以驗到，毋須做基因檢測。

（消委報告）

相關字詞﹕消委會 自閉症 基因測試

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