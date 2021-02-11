港聞

港聞二

「CP-Meiji奶」蛋白質含量低標籤三成 消委會測試40奶品 含鈣最高最低相差逾倍

【明報專訊】牛奶營養價值高，不少人愛喝牛奶補充鈣質，消委會測試巿面40款牛奶及牛奶產品，發現鈣含量可相差逾一倍，其中一款「明治CP-Meiji」牛奶，鈣含量只有每100毫升99.4毫克，是樣本中最低鈣，其蛋白質含量也最低，每100毫升蛋白質含量不足2.1克，既未符合包裝上「含蛋白質」的營養素聲稱要求，也與營養標籤的蛋白質含量相差超過三成。

消委會在今年3至4月測試市面上40款牛奶及牛奶飲品，當中26款經過超高溫處理、14款經過巴士德消毒，每100毫升售價由1.3元至6.1元不等。

一產品鈣含量未達標示「高鈣」聲稱要求

消委會測試3種營養素，分別是蛋白質、鈣及總脂肪含量。該會引述衛生署稱，牛奶最大好處是含豐富鈣質，檢測顯示鈣含量最高的樣本為「子母天然純牧-高鈣較低脂牛奶飲品」，每100毫升含239毫克鈣，飲用一份，攝鈣量佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量（800毫克）67%；鈣含量最低的則為「明治CP-Meiji」，每100毫升僅含99.4毫克鈣，飲用一份佔建議每日成人推薦攝入量29%。另外，「M&S Food 英國全脂奶」的鈣含量未達到其標示「高鈣」的聲稱要求。

蛋白質方面，含量最高的「雀巢牛奶公司高鈣低脂牛奶飲品」，每100毫升含4.5克蛋白質，而「明治CP-Meiji」則是蛋白質最低的奶類飲品，每100毫升只有2.1克蛋白質。值得一提的是，「明治CP-Meiji」包裝寫上「含蛋白質」聲稱，但未達標示蛋白質來源聲稱要求，即每100毫升含3克蛋白質。另外，其營養標籤標示每100毫升含3克蛋白質，但檢測顯示實際含量較標示少30%，超過規管容忍限度。明治是40個樣本中售價第5高的產品，每100毫升5元。

消委會籲勿單靠飲奶攝取蛋白質

達標需日飲1.44升

消委會總幹事黃鳳嫺提醒市民，不可以單靠飲奶攝取蛋白質。以最高蛋白質的一款奶為例，每100毫升含4.5克蛋白質，若要攝取一日所需，男士需飲用1.44升，所以市民記得均衡飲食。

食安中心跟進3樣本 全無違規

食物安全中心已跟進消委會轉介分別涉及蛋白質及鈣含量聲稱的3個樣本，發言人稱，分析消委會測試結果時考慮到消委會提供的測量不確定度，認為其中兩樣本未有違反規例，並已通知消委會；中心就餘下1個樣本抽取跟進樣本化驗，政府化驗所檢測結果顯示無違規。

明報記者

（消委報告）

相關字詞﹕消委會 牛奶

上 / 下一篇新聞

已打針高風險區港居民 擬准回港 料主要惠及留英者持身分證外傭 未成年學生彈性處理
已打針高風險區港居民 擬准回港 料主要惠及留英者持身分證外傭 未成年學生彈性處理
一月3輸入個案曾打俄疫苗 梁子超：抗變種效弱 減檢疫沒根據
一月3輸入個案曾打俄疫苗 梁子超：抗變種效弱 減檢疫沒根據
打科興致面癱 列「十分罕見」副作用
打科興致面癱 列「十分罕見」副作用
雲頂夢號400船員打齊針 月底啟航倘染疫折返隔離
雲頂夢號400船員打齊針 月底啟航倘染疫折返隔離
撞高院保安判囚一月 王婆婆「不求情求加刑」
撞高院保安判囚一月 王婆婆「不求情求加刑」
「較低脂」脂肪量多「低脂」一倍
「較低脂」脂肪量多「低脂」一倍
驗基因測胎兒自閉症 醫生籲勿按結果墮胎
驗基因測胎兒自閉症 醫生籲勿按結果墮胎
數碼港學院推逾10暑期活動 首增設中小學生培訓
數碼港學院推逾10暑期活動 首增設中小學生培訓
刀照帖文稱掃賭 區議員涉刑恐 警兩徵律政司意見 指毋須證意圖有行動
刀照帖文稱掃賭 區議員涉刑恐 警兩徵律政司意見 指毋須證意圖有行動
白衣人被告：拿棍自保 官：點解周地都係棍？ 不接納求情辯解 將重判指揮者
白衣人被告：拿棍自保 官：點解周地都係棍？ 不接納求情辯解 將重判指揮者
「和你shop」3少年非法集結判更生
「和你shop」3少年非法集結判更生
槍擊持刀漢案 警司作供：符守則
槍擊持刀漢案 警司作供：符守則
劏房租管二讀 百呎板間戶攜孩請願
劏房租管二讀 百呎板間戶攜孩請願
港大下逐客令 學生會須7日內遷出 屬會倘使用大樓要登記
港大下逐客令 學生會須7日內遷出 屬會倘使用大樓要登記
林鄭感謝國安公署指導
林鄭感謝國安公署指導
京港澳辦視像研討會 夏寶龍明就國安法講話
京港澳辦視像研討會 夏寶龍明就國安法講話
唐英傑案作供 稱同場示威者可有不同訴求 李立峯批劉智鵬「光時報告」欠實證
唐英傑案作供 稱同場示威者可有不同訴求 李立峯批劉智鵬「光時報告」欠實證
官問訪談有否引導討論光時與港獨關係 李：參與者自發談
官問訪談有否引導討論光時與港獨關係 李：參與者自發談
光城者3人提堂 女生稱抑鬱藥遭沒收求助
光城者3人提堂 女生稱抑鬱藥遭沒收求助
鄧炳強：三官用餐未察奢華 無利益衝突 形容官員犧牲家庭時間赴宴 民主黨：無賴式開脫
鄧炳強：三官用餐未察奢華 無利益衝突 形容官員犧牲家庭時間赴宴 民主黨：無賴式開脫
海關守則鄧以海撰前言：避利益衝突 督導申報
海關守則鄧以海撰前言：避利益衝突 督導申報
資審委首開會 梁愛詩：不透露內容
資審委首開會 梁愛詩：不透露內容
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】辭區議員 張敏峯：盼參加《造星5》 想Anson Lo同Edan為失業同事打氣
【Emily】辭區議員 張敏峯：盼參加《造星5》 想Anson Lo同Edan為失業同事打氣
【Emily】下筆趨難時局依舊 王永平封筆 寄語新時代港人保持良知善性
【Emily】下筆趨難時局依舊 王永平封筆 寄語新時代港人保持良知善性
【Emily】審引入醫生法案 張宇人田北辰駁火
【Emily】審引入醫生法案 張宇人田北辰駁火
【Emily】張華峰開立會電話狂響 職員撳停鈴聲
【Emily】張華峰開立會電話狂響 職員撳停鈴聲
【Emily】郵政署長朱曼鈴升財庫局常秘
【Emily】郵政署長朱曼鈴升財庫局常秘
【Emily】空中藝廊屋邨推出
【Emily】空中藝廊屋邨推出