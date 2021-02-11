「CP-Meiji奶」蛋白質含量低標籤三成 消委會測試40奶品 含鈣最高最低相差逾倍

消委會在今年3至4月測試市面上40款牛奶及牛奶飲品，當中26款經過超高溫處理、14款經過巴士德消毒，每100毫升售價由1.3元至6.1元不等。

一產品鈣含量未達標示「高鈣」聲稱要求

消委會測試3種營養素，分別是蛋白質、鈣及總脂肪含量。該會引述衛生署稱，牛奶最大好處是含豐富鈣質，檢測顯示鈣含量最高的樣本為「子母天然純牧-高鈣較低脂牛奶飲品」，每100毫升含239毫克鈣，飲用一份，攝鈣量佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量（800毫克）67%；鈣含量最低的則為「明治CP-Meiji」，每100毫升僅含99.4毫克鈣，飲用一份佔建議每日成人推薦攝入量29%。另外，「M&S Food 英國全脂奶」的鈣含量未達到其標示「高鈣」的聲稱要求。

蛋白質方面，含量最高的「雀巢牛奶公司高鈣低脂牛奶飲品」，每100毫升含4.5克蛋白質，而「明治CP-Meiji」則是蛋白質最低的奶類飲品，每100毫升只有2.1克蛋白質。值得一提的是，「明治CP-Meiji」包裝寫上「含蛋白質」聲稱，但未達標示蛋白質來源聲稱要求，即每100毫升含3克蛋白質。另外，其營養標籤標示每100毫升含3克蛋白質，但檢測顯示實際含量較標示少30%，超過規管容忍限度。明治是40個樣本中售價第5高的產品，每100毫升5元。

消委會籲勿單靠飲奶攝取蛋白質

達標需日飲1.44升

消委會總幹事黃鳳嫺提醒市民，不可以單靠飲奶攝取蛋白質。以最高蛋白質的一款奶為例，每100毫升含4.5克蛋白質，若要攝取一日所需，男士需飲用1.44升，所以市民記得均衡飲食。

食安中心跟進3樣本 全無違規

食物安全中心已跟進消委會轉介分別涉及蛋白質及鈣含量聲稱的3個樣本，發言人稱，分析消委會測試結果時考慮到消委會提供的測量不確定度，認為其中兩樣本未有違反規例，並已通知消委會；中心就餘下1個樣本抽取跟進樣本化驗，政府化驗所檢測結果顯示無違規。

明報記者

（消委報告）