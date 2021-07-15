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撞高院保安判囚一月 王婆婆「不求情求加刑」

【明報專訊】以往不時參與示威及到法院旁聽社運案件的「王婆婆」王鳳瑤，被指前年1月在高等法院大堂涉嫌襲擊一名女保安員，昨於東區裁判法院被裁定一項普通襲擊罪成立。裁判官王證瑜稱，基於案情嚴重，涉及在法院安檢區攻擊正於前線執行職務的保安，法庭須予以保護，考慮被告沒刑事紀錄及案底，判監一個月。

聆訊一直緘默 稱無辜冀判「終身監禁」

64歲被告王鳳瑤報稱無業，被控於2019年1月22日在高等法院大樓地下大堂襲擊女保安胡婉鴻。

王官裁決時指出，被告在聆訊期間一直維持緘默，故被視為不認罪。控方證人方面，王官認為事主、第三證人（現場保安）及第四證人（警員）的證供「合情合理，互相支持」。

王官續稱，被告當日兩次未能通過安檢區的金屬探測器，被事主阻止她強行通過後突然衝向事主，並大力撞其胸部，令事主向後跌並需扶着儀器維持平衡。王官認為被告當日行為具暴力意圖，且已被告知不能通過安檢，未有證據顯示被告行為屬自衛，裁定罪名成立。

被告求情時稱「不求情，求加刑」，聲稱自己是無辜，「今次無事，下次再屈我」，多次強調冀法官判刑愈重愈好，甚至「終身監禁」，又稱若在囚不接受任何人協助。

王官判刑後，被告呼「五大訴求」、「香港人加油」等，又斥「律政司無腦，黑白顛倒」，有旁聽的人回應「遲啲見！撐住！」

【案件編號：ESCC 2490/20】

相關字詞﹕高等法院 東區裁判法院 普通襲擊 王婆婆

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