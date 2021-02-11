雲頂夢號400船員打齊針 月底啟航倘染疫折返隔離

同系星郵輪客染疫折返 檢陰性才可離船

星夢郵輪表示，本月30日航次約1000個名額已滿，7至8月共有13個航次，所有周五出發航次已七成滿。星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞稱，留意到近一兩周疫苗接種人數上升，料報名數目會增加。「雲頂夢號」所有客房及公共區域的新風系統，每小時換氣6至15次，船上設新冠病毒核酸檢測儀及多間負壓隔離病房，所有場所均按政府防疫規定運作。

另外，星夢郵輪周日（11日）由新加坡啟航的「世界夢號」，一名40歲乘客周二（13日）被列為密切接觸者，檢測後對病毒初步呈陽性，郵輪昨早提早折返，患者被送院，逾1600名乘客要留在船艙，密切接觸者須隔離，其餘乘客驗出陰性才可下船。

隨船船員打復必泰 另400內地船員打科興

被問本港公海遊若發現陽性個案如何處理，李鳳霞稱會通報衛生署，並駛回碼頭，密切接觸者會視乎政府安排隔離，或送往隔離營，其餘乘客驗出陰性便可離開。李說新加坡公海遊沒疫苗接種要求，但所有由香港啟航的郵輪，船員及乘客均須完成接種兩針，對復航感到樂觀。

公司稱，400名隨船船員上月23日接種首劑疫苗，昨接種第二劑，另外400名船員將由內地前來，均已接種科興疫苗，亦計劃於本港招聘約100名船員，料復航後合共有約900名船員。

（新冠疫情）