港聞

港聞一

打科興致面癱 列「十分罕見」副作用

【明報專訊】新型冠狀病毒疫苗接種計劃開始逾4個月，截至上月底，衛生署接獲128宗打針後懷疑出現貝爾面癱，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會早前指出，初步分析發現打科興疫苗與面癱可能存在潛在關聯。衛生署昨日證實，早前已收到科興申請修訂疫苗說明書，日前已在科興說明書及接種須知內將面癱列為十分罕見的副作用，可能影響患者比例少於0.01%。另外，疫苗顧問專家委員會昨建議政府批准，將BioNTech（復必泰）解凍至攝氏2至8度的儲存期限，由5日改為一個月。

此外，食衛局昨公布，截至7月11日的一星期，衛生署共接獲131宗曾打疫苗者的異常事件報告。衛生署該星期共接獲兩宗打針後14日內死亡的個案，包括日前已公布、打復必泰兩日後在蘭桂坊暈倒不治的34歲男子；另有一名52歲男子打科興疫苗後14日內死亡，食衛局稱，據臨牀資料及初步解剖發現死因是冠心病，沒臨牀證據顯示事件由疫苗引起。

顧問委員會建議復必泰2至8℃可儲一個月

負責審批疫苗在港緊急使用的顧問專家委員會昨開會，政府透過新聞稿稱，委員會檢視兩款疫苗的最新臨牀及安全數據後，認為現沒發現其他新的重要安全信號，兩款疫苗效益仍大於風險。此外，委員會建議當局批准藥廠申請，讓復必泰疫苗解凍至攝氏2至8度後，儲存期限由5日改為一個月、即31日。

衛生署昨回覆本報查詢時表示，科興於7月7日提交修訂疫苗說明書申請，將貝爾面癱列為十分罕見的副作用。食衛局長已於7月12日批准修訂，科興「接種須知」亦已更新。翻查接種須知，7月12日修訂版已將貝爾面癱列為「十分罕見」副作用，可能影響少於0.01%患者，單張亦注明相關資料屬香港獲授權後觀察所得。

衛署累計128宗針後貝爾面癱報告

翻查新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會的疫苗監察報告，截至6月30日，衛生署接獲128宗打針後懷疑貝爾面癱報告，撇除11宗不屬貝爾面癱，其餘117宗涉70男47女，介乎17至87歲，其中53人打科興，每十萬劑有3.4宗，64人打復必泰，每十萬劑有3宗。

（新冠疫情）

相關字詞﹕貝爾面癱 面癱 復必泰疫苗 BioNTech疫苗 科興疫苗 疫苗接種計劃

上 / 下一篇新聞

已打針高風險區港居民 擬准回港 料主要惠及留英者持身分證外傭 未成年學生彈性處理
已打針高風險區港居民 擬准回港 料主要惠及留英者持身分證外傭 未成年學生彈性處理
一月3輸入個案曾打俄疫苗 梁子超：抗變種效弱 減檢疫沒根據
一月3輸入個案曾打俄疫苗 梁子超：抗變種效弱 減檢疫沒根據
雲頂夢號400船員打齊針 月底啟航倘染疫折返隔離
雲頂夢號400船員打齊針 月底啟航倘染疫折返隔離
撞高院保安判囚一月 王婆婆「不求情求加刑」
撞高院保安判囚一月 王婆婆「不求情求加刑」
「CP-Meiji奶」蛋白質含量低標籤三成 消委會測試40奶品 含鈣最高最低相差逾倍
「CP-Meiji奶」蛋白質含量低標籤三成 消委會測試40奶品 含鈣最高最低相差逾倍
「較低脂」脂肪量多「低脂」一倍
「較低脂」脂肪量多「低脂」一倍
驗基因測胎兒自閉症 醫生籲勿按結果墮胎
驗基因測胎兒自閉症 醫生籲勿按結果墮胎
數碼港學院推逾10暑期活動 首增設中小學生培訓
數碼港學院推逾10暑期活動 首增設中小學生培訓
刀照帖文稱掃賭 區議員涉刑恐 警兩徵律政司意見 指毋須證意圖有行動
刀照帖文稱掃賭 區議員涉刑恐 警兩徵律政司意見 指毋須證意圖有行動
白衣人被告：拿棍自保 官：點解周地都係棍？ 不接納求情辯解 將重判指揮者
白衣人被告：拿棍自保 官：點解周地都係棍？ 不接納求情辯解 將重判指揮者
「和你shop」3少年非法集結判更生
「和你shop」3少年非法集結判更生
槍擊持刀漢案 警司作供：符守則
槍擊持刀漢案 警司作供：符守則
劏房租管二讀 百呎板間戶攜孩請願
劏房租管二讀 百呎板間戶攜孩請願
港大下逐客令 學生會須7日內遷出 屬會倘使用大樓要登記
港大下逐客令 學生會須7日內遷出 屬會倘使用大樓要登記
林鄭感謝國安公署指導
林鄭感謝國安公署指導
京港澳辦視像研討會 夏寶龍明就國安法講話
京港澳辦視像研討會 夏寶龍明就國安法講話
唐英傑案作供 稱同場示威者可有不同訴求 李立峯批劉智鵬「光時報告」欠實證
唐英傑案作供 稱同場示威者可有不同訴求 李立峯批劉智鵬「光時報告」欠實證
官問訪談有否引導討論光時與港獨關係 李：參與者自發談
官問訪談有否引導討論光時與港獨關係 李：參與者自發談
光城者3人提堂 女生稱抑鬱藥遭沒收求助
光城者3人提堂 女生稱抑鬱藥遭沒收求助
鄧炳強：三官用餐未察奢華 無利益衝突 形容官員犧牲家庭時間赴宴 民主黨：無賴式開脫
鄧炳強：三官用餐未察奢華 無利益衝突 形容官員犧牲家庭時間赴宴 民主黨：無賴式開脫
海關守則鄧以海撰前言：避利益衝突 督導申報
海關守則鄧以海撰前言：避利益衝突 督導申報
資審委首開會 梁愛詩：不透露內容
資審委首開會 梁愛詩：不透露內容
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】辭區議員 張敏峯：盼參加《造星5》 想Anson Lo同Edan為失業同事打氣
【Emily】辭區議員 張敏峯：盼參加《造星5》 想Anson Lo同Edan為失業同事打氣
【Emily】下筆趨難時局依舊 王永平封筆 寄語新時代港人保持良知善性
【Emily】下筆趨難時局依舊 王永平封筆 寄語新時代港人保持良知善性
【Emily】審引入醫生法案 張宇人田北辰駁火
【Emily】審引入醫生法案 張宇人田北辰駁火
【Emily】張華峰開立會電話狂響 職員撳停鈴聲
【Emily】張華峰開立會電話狂響 職員撳停鈴聲
【Emily】郵政署長朱曼鈴升財庫局常秘
【Emily】郵政署長朱曼鈴升財庫局常秘
【Emily】空中藝廊屋邨推出
【Emily】空中藝廊屋邨推出