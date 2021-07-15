打科興致面癱 列「十分罕見」副作用

此外，食衛局昨公布，截至7月11日的一星期，衛生署共接獲131宗曾打疫苗者的異常事件報告。衛生署該星期共接獲兩宗打針後14日內死亡的個案，包括日前已公布、打復必泰兩日後在蘭桂坊暈倒不治的34歲男子；另有一名52歲男子打科興疫苗後14日內死亡，食衛局稱，據臨牀資料及初步解剖發現死因是冠心病，沒臨牀證據顯示事件由疫苗引起。

顧問委員會建議復必泰2至8℃可儲一個月

負責審批疫苗在港緊急使用的顧問專家委員會昨開會，政府透過新聞稿稱，委員會檢視兩款疫苗的最新臨牀及安全數據後，認為現沒發現其他新的重要安全信號，兩款疫苗效益仍大於風險。此外，委員會建議當局批准藥廠申請，讓復必泰疫苗解凍至攝氏2至8度後，儲存期限由5日改為一個月、即31日。

衛生署昨回覆本報查詢時表示，科興於7月7日提交修訂疫苗說明書申請，將貝爾面癱列為十分罕見的副作用。食衛局長已於7月12日批准修訂，科興「接種須知」亦已更新。翻查接種須知，7月12日修訂版已將貝爾面癱列為「十分罕見」副作用，可能影響少於0.01%患者，單張亦注明相關資料屬香港獲授權後觀察所得。

衛署累計128宗針後貝爾面癱報告

翻查新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會的疫苗監察報告，截至6月30日，衛生署接獲128宗打針後懷疑貝爾面癱報告，撇除11宗不屬貝爾面癱，其餘117宗涉70男47女，介乎17至87歲，其中53人打科興，每十萬劑有3.4宗，64人打復必泰，每十萬劑有3宗。

（新冠疫情）