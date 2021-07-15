一月3輸入個案曾打俄疫苗 梁子超：抗變種效弱 減檢疫沒根據

搬運工感染源未明 蕭傑恒：機場有漏洞

至於與4宗俄羅斯輸入個案基因組有關的機場停機坪搬運工感染源未明，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，與搬運工病毒基因最似是6月19日從俄羅斯抵港的36歲男機組人員，但仍相差5個突變，相信不是該機組人員直接傳染搬運工。蕭估計，最大可能是沒離開航班、不用檢測的機組人員傳染搬運工，也可能是航班物件帶病毒感染他。

蕭又說，上月底確診的地勤與搬運工的病毒基因之間有15個突變，兩者「一定無關」，事件反映機場有漏洞，「點解一次又係咁兩次又係咁？」建議加強機場員工培訓，並為他們提供更多保護裝備如保護衣、手套等。

香港民用航空事業職工總會主席李永富稱，機場員工到貨機搬貨時，會與機組人員討論貨物安排，通常貨機冷氣不足、空氣流通較差，且部分機組人員或因太熱除口罩。此外，機場禁區內只有一處有食肆，雖有分隔職員和旅客區，但員工點餐、取餐期間難免與旅客接觸。

昨增3輸入均變種 兩人曾打復必泰衛星五

昨增3宗輸入個案全驗出L452R變異病毒株，其中來自納米比亞的53歲男子，3、4月在港打兩針復必泰。另一名從塞浦路斯抵港的42歲女子，3、4月在俄羅斯打兩針衛星五號。自6月15日至7月14日，本港有7宗輸入個案打了兩針，一人打完第二針不足14日，同期確診總數有77宗。打兩針確診的有3人打衛星五號，兩人打復必泰，1人打阿斯利康，1人沒資料。

港府認可 衛星五未列世衛緊急使用清單

衛星五號疫苗至今未獲世衛列入緊急使用疫苗清單，據2月在《刺針》發表的第三期臨牀研究中期報告，有效率為91.6%。此外，衛星五號是獲港府認可作指明用途，從極高或甚高風險地區以外抵港者，若已打衛星五號可減檢疫期至7日或14日。

本報昨向衛生署查詢會否取消認可衛星五號作指定用途，衛生署稱可參考食衛局上月回覆立法會質詢，即政府接受世衛緊急使用清單或資格預審清單的疫苗、經世衛指明的嚴格監管機構或國家藥品監督管理局批准使用的疫苗，以及聯合科學委員會聯同政府專家顧問團建議的疫苗。

（新冠疫情）