已打針高風險區港居民 擬准回港 料主要惠及留英者持身分證外傭 未成年學生彈性處理

須持接種證明酒店檢疫 港暫只認可英證明

現時曾赴極高風險（A1）地區者不准登機來港，包括英國、印尼、菲律賓等。據了解，政府計劃調節從高風險地區（包括A1極高風險及A2甚高風險）到港管制，在嚴防輸入前提下，容許已完成接種疫苗的本港居民從高風險地區登機回港，他們須持本港疫苗接種計劃或經世衛指明嚴格監管機構發出的疫苗接種證明，暫只有英國獲認可，並須於指定檢疫酒店檢疫21日、其間須多次檢測，另須於抵港第26天接受強制檢測。

對於滯留英國未能打針的學生，熟悉控疫政策的消息人士稱，政府正考慮彈性處理容許未滿18歲留學生於暑假回港並接種疫苗。對於醫學界憂慮，他認為不能「永遠向香港居民封關」，現有措施已取平衡。

所有海外來港者 登機要陰性證明

目前由中低風險地區來港的人於登機前不用檢測，消息人士稱，為防變種病毒，尤其是最先在印度發現的Delta，政府計劃要求所有海外來港者，不論風險水平，須持核酸檢測陰性結果才可登機。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若未打針留學生回港，或將病毒帶入境；至於其他從極高風險地區來港者，若已打針，大部分感染都無病徵，且暫沒本地個案，相信醫院能應付，最重要是保護機場和酒店職員，確保他們盡快全部打針。

許樹昌憂留學生輸毒 梁子超：逆世界潮流

呼吸系統專科醫生梁子超認為，疫苗對Delta保護力下跌，從極高風險地區返港者，即使已打針也有很大風險，或令本港每日輸入個案由數宗推高至數十甚至數百宗。他說，容許極高風險地區旅客來港需很多配套，例如要求上機前有兩次陰性證明，抵港後要與其他地區旅客和機場員工分流，並應到隔離營檢疫，「要確保每個關卡都不能走漏，但以香港過去幾個月的紀錄，我無信心」。

梁又說，現時全球疫情風高浪急，放寬極高風險地區旅客來港，與全球背道而馳，一旦輸入變種病毒引發第五波，對未打針長者、長期病患者等風險很大，「可能會涉及很多條人命，如果決策失誤，決策者要承擔代價」。

外傭公司盼允當地接種外傭來港

消息稱現已有20萬名外傭在港打針，但香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭認為，上述措施幫助不大，因外傭在港打完兩針後一般留港工作，回鄉放假或待職人數極少，不足數百人；而印尼及菲律賓因「熔斷機制」未能赴港的外傭則多達數千。她希望政府接納在當地打兩針的外傭來港，紓緩人手不足。

天達海外升學中心高級經理何卓彥指出，未成年英國留學生多數在6月放假時返港；而英國今年6月起才開放予20多歲學生打首針，當地輪候第二針時間較長，預計很多留英學生仍未接種第二針，且他們大部分是自願留下，滯留英國的求助佔整體學生不足一成，相信調節入境措施影響不大。

明報記者

（新冠疫情）

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