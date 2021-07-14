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【Emily】鄺俊宇新作書展首賣 不定時「捉迷藏簽書」

【明報專訊】人稱「鄺神」嘅鄺俊宇喺facebook「潛水」幾個月，噚日（13日）宣布推出最新愛情散文集《後來的幸福》（圖），並喺今日舉行嘅書展首賣初版。佢喺facebook帖文話，「後來的幸福，蘊藏了過去的祝福，要感激生命裡出現過的不少人」、「還未遇見嗎？放心，每一個人都有一份後來的幸福，只是遲或早的問題，在遇見之前，我們都要努力讓自己變得更好，好讓當幸福忽然從天而降的時候，我們有能力捉緊它、留住它」。

鄺神並提到，今年樹洞不定時「捉迷藏簽書」，可以向在場工作人員取提示。

轉戰網上書展 家計會推幼童性教育套裝

另外，家計會以往會喺書展擺檔，今年轉戰網絡，舉行為期一個禮拜（14至20日）嘅網上書展，其間全店免本地運費，凡購物就送家計會活動同資源館一年會籍。佢哋推出咗8套「期間限定」性教育資源特價套裝，適合不同年齡階段嘅小朋友閱讀。

家計會仲會喺7月31日上晝用Zoom舉辦一場免費嘅網上幼兒性教育家長講座，呢個「『親親孩子談談性』網上家長講座：教導幼兒保護自己」，由家計會資深教育主任講解點樣畀幼兒認識身體同保護自己，同埋介紹一啲實用嘅性教育輔助工具。參加者會獲贈家計會活動同資源館一年會籍，講座於7月28日中午截止報名。

相關字詞﹕愛情 書展 後來的幸福 鄺俊宇 性教育 網上書展 家計會

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