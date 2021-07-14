警檢6300萬元毒品拘6人 首揭牛油果食油混液態冰毒

警方毒品調查科連同新界南總區刑事部在周日及前日展開突擊搜查行動，在八鄉、沙田、粉嶺及旺角偵破3宗販毒案，檢獲93.3公斤各類毒品，市值約6300萬元。3男3女（19至33歲）涉嫌販毒及製造毒品被捕。

130支混毒食油 外表難分辨

毒品調查科探員周日晚在八鄉馬鞍崗村的村屋外，截查兩名可疑男子，在一人身上搜獲約1公斤懷疑可卡因，並在其住所搜獲18包以茶葉錫紙袋包裝，以及4包以膠袋包裝的懷疑冰毒，分別重約18及3.5公斤。此外搜出800支外地進口的牛油果煮食油，其中130支混有懷疑液態冰毒，料可提煉約39公斤冰毒。

毒品調查科（行動）警司陳江明稱，這些煮食油經一些過程就可抽取冰毒，單憑外表難以分辨是否混有冰毒。

調查期間警方發現旺角界限街一劏房與案有關，探員在單位檢獲約5公斤懷疑可卡因。警方共檢獲約65.5公斤懷疑毒品，市值約4020萬元。一23歲南亞裔男子及一22歲本地男子被捕，前者暫被控販毒和製毒罪，今日在屯門法院提堂。

另探員前晚在粉嶺高埔北村截查兩名女子（19及20歲），在一人所攜膠袋內檢獲205克懷疑霹靂可卡因，其後在該兩女子及另一25歲男子所租住鐵皮屋內，發現約16.3公斤各類毒品及製毒工具。行動中檢獲毒品共重約16.5公斤，市值約1750萬元。3人被控販毒和製毒罪，今日在粉嶺法院提堂。

突擊石門酒店房 破分銷儲存中心

新界南總區重案組探員前日在沙田石門安平街一酒店房間突擊搜查，檢獲10.3公斤總值約547萬元懷疑冰毒及一些包裝工具，相信已搗破一個毒品分銷及儲存中心；在酒店拘捕一名33歲女子，她被控販運危險藥物罪，今日在沙田法院提堂。