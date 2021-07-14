港聞

港聞二

fb推免費課程 助中小企轉型網店模式

【明報專訊】疫情下，更多消費者轉用網​上購物，facebook（fb）委託顧問公司調查發現，逾五成受訪者過去4星期曾使用社交通訊平台購物。不過，不少中小企業缺乏數碼技能，難以適應新消費模式，有見及此，fb推出「Boost With facebook」計劃，向中小企業免費提供網上培訓課程。

去年中調查逾五成受訪者

過去4周曾社交平台購物

fb去年5月委託顧問公司調查，發現逾五成受訪者過去4星期曾使用社交通訊平台購物。fb大中華區總裁梁幼莓表示，疫情下消費者用社交媒體購物的習慣亦有改變：「消費者使用社交媒體時突然看到一件（心儀）產品，九成人都希望更深入了解，繼而購買。」

為協助中小企轉型，fb上月底推出「Boost With facebook」計劃，聯同貿發局、PayPal Hong Kong、SHOPLINE Hong Kong等機構，以網上模式向中小企業提供有關網上支付平台、海外營銷及經營網上商店等資訊的培訓課程和工作坊，培養商家數碼技能；完成培訓後的企業將有機會加入由企業家所組成的社群「Boost with facebook Leaders Network」，促進交流及建立人脈。

表現佳企業 月底獲網上推廣

fb將本月底舉辦節日網上市集，協助表現較好的參加企業於網上平台推廣，fb亦會向他們提供營銷資源及現金優惠券，讓商戶使用優惠價於fb投放廣告。

早前有外媒報道指，包括fb在內的互聯網平台或因港府修例禁止「起底」而退出香港​市場，梁幼莓表示，fb會繼續投放資源協助香港經濟、中小企業及合作伙伴。

明報記者 呂嘉琪

相關字詞﹕梁幼莓 數碼轉型 數碼技能 中小企業 創科線

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