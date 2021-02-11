WWF籲避食波士頓龍蝦 瀕危鯨魚居相同水域 免誤捕風險

新版《海鮮選擇指引》增26品種

新版《海鮮選擇指引》加入26種海鮮，累計72個種類，其中25種為「綠色」建議食用、18種「黃色」想清楚才食用、29種「紅色」避免食用，市民可在網頁版《海鮮選擇指引》查閱。雖然本港魚翅入口量持續下降，但全球仍有約三成的鯊魚及相關物種，因過度捕撈面臨絕種，故鯊魚今年仍列為「紅色」。

來自美國或加拿大的波士頓龍蝦，由「綠色」改列「紅色」。世界自然基金會香港分會海洋保育主任王希允解釋，波士頓龍蝦未受絕種威脅，但其捕撈地與北大西洋露脊鯨的棲息地相同，令該鯨魚物種易受誤捕及捕撈器具纏繞威脅；而北大西洋露脊鯨去年被世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》改列「極度瀕危」，露脊鯨的性成熟個體不多於250隻。她建議市民應改食「綠色」類別海鮮，例如西澳龍蝦。

大眼雞馬頭紅衫魚同列避食

常見3種本港生產魚類仍被列為「紅色」，包括大眼雞、馬頭、紅衫魚。王希允稱本港漁業管理欠佳，未有控制捕捉魚類的大小，令小魚被誤捕無法繁殖，而紅衫魚數目有下降趨勢，建議市民不要在街市購買尺寸太小的上述魚類。網頁顯示紅衫魚為「易危」物種。

另外，多種日式餐廳常見的海鮮被列入「黃色」種類，包括挪威鯖魚、格陵蘭比目魚等，因該些魚類分別以刺網捕撈或底層延繩釣捕撈，威脅其他海洋動物。

王希允建議市民盡量食用「綠色」類別品種，如新加入指引的西班牙鯷魚、英格蘭麵包蟹、加拿大斑點蝦等，透過消費者選擇繼而推動業界選用環保海鮮。

洽業界貨品餐牌標示環保海鮮

該會可持續發展經理黎姵延表示，正與業界、進口商、超市討論在貨品架或餐牌上加入環保海鮮的標示，冀半年後實行。