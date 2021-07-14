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院舍接種率低 安老協會百萬元抽獎谷針

【明報專訊】安老院及殘疾人士院舍屢爆疫情，但截至本月初員工及院友接種率分別僅49%及5%，香港安老服務協會推出總值逾百萬元大抽獎，冀鼓勵院舍員工打針。協會又指，社署今年3月已收集院友打針意向名單，但至今仍有院舍未獲安排外展隊為院友打針，近期亦有院友改變主意想打針，冀政府設恆常機制為院友打針。

被問會否持續安排外展隊上門為院友接種及為何有院舍仍未獲安排打針，社署回覆指，政府會繼續透過不同渠道為院友及員工提供接種疫苗的最新資訊及作相關安排；外展安排繼續積極地進行，衞生署及醫管局早前已完成為徵詢期間有意接種疫苗的院友的評估工作，正繼續為餘下評估適合的院友接種疫苗。

外展打針安排慢 倡設恒常服務

協會昨公布，安老服務機構及殘疾院舍的全職從業員只要已打兩針，便可參加個人抽獎，涵蓋私營院舍、資助院舍及日間護理中心；員工接種率達五成或以上的機構可參加團體抽獎。大抽獎包括逾60萬元黃金、逾40萬元電器消費券等，合資格者昨晚起可到協會網站登記。協會執委李輝表示，雖然員工接種率有進步，但近期Delta變種病毒入侵多個國家，擔心變種病毒會輸入院舍，冀更多員工打針，以保護長者。

社署今年3月去信院舍收集院友接種意向並派外展隊上門為院友評估及打針，協會主席陳志育表示，初期不少家人與院友因為猶豫而沒打針，隨着近期社區打針人數增加，有些院友現時改變主意，但現階段政府沒恆常機制安排外展隊上門打針，變相有些院友要到社區接種中心或診所打針。

他希望政府設恆常機制讓院舍可為院友登記接種，並繼續派外展隊上門打針。協會建議政府容許院友可毋須預約下到社區接種中心打針，亦冀長者與家人完成接種後，可進一步放寬探訪與外出安排。

（新冠疫情）

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