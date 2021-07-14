機場搬運工染Delta料俄輸入

昨增1輸入 帶N501Y無病徵

昨日新增1宗輸入個案，涉及一名無病徵的27歲女子，她在7月9日乘搭韓亞航空航班OZ721抵港，檢疫期間確診，驗出帶有N501Y變異病毒株；另有少於5宗初步確診。

日前確診、被列源頭不明本地個案的50歲機場搬運工，主要在停機坪工作。衛生防護中心昨表示，病毒基因排序顯示，搬運工感染最先在印度發現的Delta變種病毒，與香港航空地勤職員（第11902宗）的病毒基因不脗合。

搬運工的病毒基因組與其他4宗俄羅斯輸入個案有關，包括7月6日抵港貨機航班RL9933的機組人員（第11947宗）、6月19日抵港的貨機人員（第11887宗），以及6月29日到港的一對夫婦（第11926宗和11938宗）。

沒接觸確診者 疑同艙隱形患者傳播

流行病學調查顯示，搬運工於潛伏期間曾處理的航班中，有一名56歲機組人員確診，即第11947宗個案。搬運工沒與該機組人員直接接觸，但他曾在涉事航班的機艙工作數小時，其間有數名回航莫斯科的機組人員一直逗留在內。中心估計，搬運工可能從該航班其他沒被診斷的機組人員感染，正與海外衛生當局跟進確診個案。

翻查資料，該名確診的56歲機組人員沒病徵，帶有L452R變異病毒株，他曾在俄羅斯接種兩劑當地研發的「Sputnik V」（衛星五號）疫苗。其餘3宗與搬運工有關的輸入個案，均沒有接種疫苗。

（新冠疫情）