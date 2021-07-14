中大研接種科興者打3針 衛署專家商需否全民推 醫護長者等高危族 料成首要對象

養和醫院早前發表的研究顯示，打科興產生的抗體水平較打復必泰低。衛生防護中心轄下聯合科學委員會下周將開會，會討論是否需要為市民打第三針。

研究針對打科興但抗體弱人士

劉宇隆：打復必泰「肯定不用打3針」

許樹昌和港大公共衞生學院教授潘烈文等學者組成的團隊，獲研究資助局撥款逾6100萬元，研究新型冠狀病毒免疫學等，包括研究為部分人打第三針疫苗。

許樹昌昨早出席研資局研究計劃簡介時表示，計劃在8、9月展開第三針研究，主要針對已打科興、但抗體反應不佳者，為他們打第三針，其中一半人會打科興，一半人會打復必泰。他接受本報查詢時表示，研究對象是為打完兩針科興一個月後、中和抗體抑制病毒繁殖能力低於60%（sVNT inhibition）的人，會為他們打第三針。

許樹昌又說，現時討論全民打第三針言之尚早，估計藥廠因商業因素建議打第三針，而近期的研究稱打針後抗體可維持6至9個月，是因為研究暫時只觀察了6至9個月，不代表這段時間後抗體就會消失，仍需評估抗體可維持的時間。

試第三針可續打科興 或溝針

劉宇隆昨出席香港兒科醫學會網上講座時表示，已打復必泰者「肯定不用打第三針」，除非曾移植腎臟、肝臟等；而已打科興者，由於打兩針科興的保護率與打一針復必泰相若，在本港接種率未達八、九成前，為了防止變種病毒在社區傳播，可考慮為打了兩針科興的醫護、長者等，打第三針疫苗。

至於第三針應打什麼疫苗，劉說應讓市民自行選擇，相信屆時港大的「溝針」研究也已有結果可作參考。

劉宇隆又說，現時本港每5名打針者當中，約兩人打科興、3人打復必泰，本港已分別採購750萬劑科興和復必泰，若最終有八成人打針，相信已採購的復必泰足夠應付需求，而已採購的科興則有剩餘劑量可為特定群組打第三針。

科興剩餘劑量料夠特定群組接種

此外，港大醫學院生物醫學學院教授金冬雁的團隊，亦獲研資局撥款約3800萬元，將會進行一系列關於新型冠狀病毒的研究，包括其起源進化、變異株特性、無徵狀感染機制等，亦會研究將治療麻風病的解旋酶抑制劑用作治療感染新型冠狀病毒的患者。

明報記者

（新冠疫情）