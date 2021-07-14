社民連遊行 悼劉曉波逝世4年

【明報專訊】昨天是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世4年，社民連成員昨晨遊行到中聯辦外，悼念劉曉波並聲援內地維權者；支聯會則前往西貢曉波徑附近的石灘，將市民悼念的留言寫上水燈，然後放出海面。正在服刑的支聯會主席李卓人在獄中悼念追思，在支聯會facebook出帖文，稱劉曉波的精神啓蒙一代又一代抗爭者，「我們對他念念不忘，亦深信必有迴響」。
獄中李卓人：念念不忘必有迴響
社民連主席黃浩銘、副秘書長陳寶瑩等4名成員昨日遊行時，拉起印有「毋忘劉曉波釋放所有政治犯」的橫幅。社民連發聲明表示，《港區國安法》實施後，不少民主派領袖一如劉曉波被指控「顛覆國家政權」，該黨強調劉曉波無罪，「其他和平提倡改革的政治犯，人民都會宣判他們無罪」。聲明提到近月不少團體解散、民主派區議員辭職等，事件對公民社會造成不少打擊，但無礙他們表達對劉曉波的思念，及聲援一眾仍然在囚的政治犯。
市民悼言寫水燈 支聯放出海面
支聯會表示，過去一周收到超過140篇市民留言追悼劉曉波，該會將部分留言寫在水燈上，希望悼念的心意隨着海風漂向目的地。李卓人本月初在獄中寫信，指劉曉波希望自己是中國最後一個政治犯，可惜願望落空；近兩年香港亦多了政治犯，但專制政權無法抓盡所有政治犯，反映人民前仆後繼為自由抗爭，「劉曉波一生以心靈自由對抗專政，最終雖至死未能如願，但他精神猶在」。