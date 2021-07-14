港聞

港聞二

社民連遊行 悼劉曉波逝世4年

【明報專訊】昨天是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世4年，社民連成員昨晨遊行到中聯辦外，悼念劉曉波並聲援內地維權者；支聯會則前往西貢曉波徑附近的石灘，將市民悼念的留言寫上水燈，然後放出海面。正在服刑的支聯會主席李卓人在獄中悼念追思，在支聯會facebook出帖文，稱劉曉波的精神啓蒙一代又一代抗爭者，「我們對他念念不忘，亦深信必有迴響」。

獄中李卓人：念念不忘必有迴響

社民連主席黃浩銘、副秘書長陳寶瑩等4名成員昨日遊行時，拉起印有「毋忘劉曉波釋放所有政治犯」的橫幅。社民連發聲明表示，《港區國安法》實施後，不少民主派領袖一如劉曉波被指控「顛覆國家政權」，該黨強調劉曉波無罪，「其他和平提倡改革的政治犯，人民都會宣判他們無罪」。聲明提到近月不少團體解散、民主派區議員辭職等，事件對公民社會造成不少打擊，但無礙他們表達對劉曉波的思念，及聲援一眾仍然在囚的政治犯。

市民悼言寫水燈 支聯放出海面

支聯會表示，過去一周收到超過140篇市民留言追悼劉曉波，該會將部分留言寫在水燈上，希望悼念的心意隨着海風漂向目的地。李卓人本月初在獄中寫信，指劉曉波希望自己是中國最後一個政治犯，可惜願望落空；近兩年香港亦多了政治犯，但專制政權無法抓盡所有政治犯，反映人民前仆後繼為自由抗爭，「劉曉波一生以心靈自由對抗專政，最終雖至死未能如願，但他精神猶在」。

相關字詞﹕社民連 支聯會 劉曉波

上 / 下一篇新聞

官斥7．21月台無差別襲擊 明言不輕判 指車廂內「男女老幼困住無得走」 形容被告如失理智
官斥7．21月台無差別襲擊 明言不輕判 指車廂內「男女老幼困住無得走」 形容被告如失理智
懵良還押中信耶穌 細女讚飛天南顧家
懵良還押中信耶穌 細女讚飛天南顧家
罵警認擾亂秩序候判刑 「理大廚房佬」還押小欖
罵警認擾亂秩序候判刑 「理大廚房佬」還押小欖
不射手腳轟斃持刀漢 開槍警：受訓射最大面積
不射手腳轟斃持刀漢 開槍警：受訓射最大面積
網紅「搣時潘」涉襲擊無到庭 官發拘捕令
網紅「搣時潘」涉襲擊無到庭 官發拘捕令
警再拘5光城者成員 15歲少年控串謀恐怖活動
警再拘5光城者成員 15歲少年控串謀恐怖活動
書展不審查 涉國安投訴交執法部門 貿發局「不知道」界線 參展商：模稜兩可形同割席
書展不審查 涉國安投訴交執法部門 貿發局「不知道」界線 參展商：模稜兩可形同割席
疫下鼓勵訂票 即場不設現金購票
疫下鼓勵訂票 即場不設現金購票
照賣反修例書 有種文化：堅守出版自由
照賣反修例書 有種文化：堅守出版自由
華府或首警告美企在港營商風險《金融時報》消息：美就香港新疆增制裁 外交部：政治操弄
華府或首警告美企在港營商風險《金融時報》消息：美就香港新疆增制裁 外交部：政治操弄
引述運動參與者認為口號代表追求公義 唐英傑案李立峯作供：「光時」意思複雜 隨時間而變
引述運動參與者認為口號代表追求公義 唐英傑案李立峯作供：「光時」意思複雜 隨時間而變
控方引李言論問梁天琦用意 李詠怡：現在審我嗎？
控方引李言論問梁天琦用意 李詠怡：現在審我嗎？
林鄭：區議員宣誓須落實 不考慮DQ人數
林鄭：區議員宣誓須落實 不考慮DQ人數
大埔縱火謀殺案 校方稱大女乖巧母疼愛
大埔縱火謀殺案 校方稱大女乖巧母疼愛
中大研接種科興者打3針 衛署專家商需否全民推 醫護長者等高危族 料成首要對象
中大研接種科興者打3針 衛署專家商需否全民推 醫護長者等高危族 料成首要對象
歌手接種被插空針 曾不適送院沒現異常
歌手接種被插空針 曾不適送院沒現異常
機場搬運工染Delta料俄輸入
機場搬運工染Delta料俄輸入
院舍接種率低 安老協會百萬元抽獎谷針
院舍接種率低 安老協會百萬元抽獎谷針
WWF籲避食波士頓龍蝦 瀕危鯨魚居相同水域 免誤捕風險
WWF籲避食波士頓龍蝦 瀕危鯨魚居相同水域 免誤捕風險
fb推免費課程 助中小企轉型網店模式
fb推免費課程 助中小企轉型網店模式
警檢6300萬元毒品拘6人 首揭牛油果食油混液態冰毒
警檢6300萬元毒品拘6人 首揭牛油果食油混液態冰毒
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】卿姐問阿熙「參選救兄弟」論 羅健熙：唔係黨內主流睇法
【Emily】卿姐問阿熙「參選救兄弟」論 羅健熙：唔係黨內主流睇法
【Emily】民研：林鄭班子評分升
【Emily】民研：林鄭班子評分升
【Emily】去藝里坊同石澳 旅局搵「教主」Ian宣傳打卡秘點
【Emily】去藝里坊同石澳 旅局搵「教主」Ian宣傳打卡秘點
【Emily】睇波想起傷膝 李嘉誠加碼資助換關節手術
【Emily】睇波想起傷膝 李嘉誠加碼資助換關節手術
【Emily】鄺俊宇新作書展首賣 不定時「捉迷藏簽書」
【Emily】鄺俊宇新作書展首賣 不定時「捉迷藏簽書」