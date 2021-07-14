社民連遊行 悼劉曉波逝世4年

獄中李卓人：念念不忘必有迴響

社民連主席黃浩銘、副秘書長陳寶瑩等4名成員昨日遊行時，拉起印有「毋忘劉曉波釋放所有政治犯」的橫幅。社民連發聲明表示，《港區國安法》實施後，不少民主派領袖一如劉曉波被指控「顛覆國家政權」，該黨強調劉曉波無罪，「其他和平提倡改革的政治犯，人民都會宣判他們無罪」。聲明提到近月不少團體解散、民主派區議員辭職等，事件對公民社會造成不少打擊，但無礙他們表達對劉曉波的思念，及聲援一眾仍然在囚的政治犯。

市民悼言寫水燈 支聯放出海面

支聯會表示，過去一周收到超過140篇市民留言追悼劉曉波，該會將部分留言寫在水燈上，希望悼念的心意隨着海風漂向目的地。李卓人本月初在獄中寫信，指劉曉波希望自己是中國最後一個政治犯，可惜願望落空；近兩年香港亦多了政治犯，但專制政權無法抓盡所有政治犯，反映人民前仆後繼為自由抗爭，「劉曉波一生以心靈自由對抗專政，最終雖至死未能如願，但他精神猶在」。