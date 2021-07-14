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林鄭：區議員宣誓須落實 不考慮DQ人數

【明報專訊】政府要求區議員宣誓前，民主派區議員辭職潮持續，昨日再多至少7人宣布辭職。特首林鄭月娥昨晨在開行政會議前見記者，指公職人員宣誓條例不能形同虛設，指明需切實落實法律的要求，至於取消多少區議員、影響區議會運作，並非考慮因素。

民主黨主席羅健熙昨日在港台節目稱，至今未獲林太回覆公開信，澄清有關區議員宣誓及DQ（取消資格）傳聞，他批評政府既要打擊「假新聞」，又容許傳聞流傳，令區議員在恐懼下工作。

政府先函未辭職而不及資格者

政府稱會於本月內安排宣誓程序，據了解，政府會先發信予未辭職、不合宣誓資格區議員，先取消他們資格，之後才發信邀請符合宣誓資格的區議員宣誓，兩款信件不會同時發出。

林鄭月娥昨日說，民政事務局正釐清宣誓細節。回應區議員辭職潮，她稱宣誓條例通過後，個別區議員基於違反法律要求需承擔法律責任，「個別作出自己的決定，這個並不是我們能夠控制的」。她表示，條例清楚列明要求，包括正、負面清單行為，相信區議員都會以負面清單量度其過往行為，研究會否「踩界」，從而思考是否辭職。

多7人辭職 資審委本周開會

林太稱，政府會繼續處理區議員請辭的問題，但強調條例不能形同虛設，宣誓工作必須進行，政府不會考慮對區議會運作的影響，「坊間有些人說：『如果取消太多人的資格，令某一個區議會少了很多區議員而不能運作，這樣不行的』，但我可以告訴大家，這不是我們的考慮因素」。她說當局會再處理運作問題，但過去一年半的區議會運作已承受很大衝擊。

另選委會選舉9月舉行，林太稱候選人資格審查委員會正展開審查，包括當然選委在內的所有參選人，均要接受相同的資格審查以保公平。她確認，當局要求參選人填妥一份表格，申報參選人及其配偶的國籍、是否擁BNO等；而資審委將於本周召開會議。

支聯梁錦威區會當選主席

民建聯議員質疑

昨日再多至少7人宣布辭職，包括西貢區議會副主席呂文光、黃大仙區議員溫子眾等，辭職者人數逾200。葵青區議會昨日召開大會補選區議會主席，支聯會常委、葵涌邨北議員梁錦威在無競爭下自動當選。民建聯區議員盧婉婷一度質疑，稱梁錦威認同「結束一黨專政」支聯會綱領，不認同對方擔任主席一職。梁錦威當時回應質問稱，「我絕對認同支聯會的五大綱領，亦是我們會繼續堅持的信念」。

葵青區議會原主席單仲偕因非法集結案被判囚超過3個月，雖獲緩刑，但按例喪失出任區議員資格。

相關字詞﹕選舉委員會 區議員辭職 林鄭月娥

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