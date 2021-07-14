控方引李言論問梁天琦用意 李詠怡：現在審我嗎？

法官彭寶琴為控方澄清，控方只是問梁天琦是否視進入議會為策略。李表示，兩者背景不同，2020年關於政府延任立法會選舉，民主派留任與否；2016年梁天琦面對能否爭取補選議席。控方續問，梁會否策略性進入議會以推動港獨，李稱不能代表梁天琦。

爭議Malcolm X分離主義者

官指與案無關 着聚焦議題

控方又呈上兩篇Malcolm X演說，指他是組織伊斯蘭民族成員，提倡黑人分離主義，李回應稱Malcolm X並非提倡建國的分離主義者，又反問控方是否要探究美國種族隔離歷史、黑人民族主義。彭官表示，Malcolm X是否分離主義者與本案無關，着控方聚焦議題。

彭官問李，英文媒體以reclaim一字報道光復行動，但口號中光復翻譯為liberate，梁天琦是否想傳遞「解放香港」的意思？李指出，梁天琦參選時英文表格並非以「Liberate Hong Kong」翻譯口號，她沒深究口號何時開始如此翻譯。

（港區國安法）