控方引李言論問梁天琦用意 李詠怡：現在審我嗎？

【明報專訊】辯方專家證人、港大政治與公共行政學系教授李詠怡昨續接受控方盤問，控方呈上一篇《眾新聞》報道，內容指去年民主派總辭，李詠怡認為民主派策略上應留任。控方問她，梁天琦當年參選是否亦是策略以達最終目的。李不解控方引用其說話來說明梁天琦用意，反問「你認為我是與梁天琦同一陣線，是他的追隨者嗎？現在是審訊我嗎？」
法官彭寶琴為控方澄清，控方只是問梁天琦是否視進入議會為策略。李表示，兩者背景不同，2020年關於政府延任立法會選舉，民主派留任與否；2016年梁天琦面對能否爭取補選議席。控方續問，梁會否策略性進入議會以推動港獨，李稱不能代表梁天琦。
爭議Malcolm X分離主義者
官指與案無關 着聚焦議題
控方又呈上兩篇Malcolm X演說，指他是組織伊斯蘭民族成員，提倡黑人分離主義，李回應稱Malcolm X並非提倡建國的分離主義者，又反問控方是否要探究美國種族隔離歷史、黑人民族主義。彭官表示，Malcolm X是否分離主義者與本案無關，着控方聚焦議題。
彭官問李，英文媒體以reclaim一字報道光復行動，但口號中光復翻譯為liberate，梁天琦是否想傳遞「解放香港」的意思？李指出，梁天琦參選時英文表格並非以「Liberate Hong Kong」翻譯口號，她沒深究口號何時開始如此翻譯。