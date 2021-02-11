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引述運動參與者認為口號代表追求公義 唐英傑案李立峯作供：「光時」意思複雜 隨時間而變

【明報專訊】《港區國安法》首案唐英傑案審訊昨踏入第12天，辯方傳召第二名專家、中大新聞與傳播學院院長李立峯出庭作供，他認為「光時」口號意義會隨時間而改變，有不同的可能。他舉出焦點小組訪談的例子，稱某參與者起初不敢在示威現場叫口號，因口號與港獨相關，但後來他改變想法，認為口號代表追求公義和自由，亦代表香港人精神，由此可見口號的意思既複雜又多樣。

李立峯供稱，他是傳播學專家，專研社會運動，在報告中負責實證研究整理和分析，包括連登討論區帖文統計、焦點小組訪談及示威現場問卷調查。就連登帖文統計，他分析了「光復香港」、「時代革命」、「香港獨立」、「五大訴求」等關鍵詞，2019年間每天出現在討論區帖文比例。焦點小組訪談涉及40人，全部為運動參與者，討論題目包括他們如何理解「光時」口號。

官質疑訪談40人取樣不足

李：重點得知參與者想法

李立峯又解釋量性與質性研究的分別，認為通過質性的焦點小組訪談，可得知人們理解口號背後的複雜想法。不過3名法官先後提出疑惑和質疑，法官彭寶琴和陳嘉信質疑，只有40人解讀口號，取樣數目是否足夠、會否影響研究有效性。李回應稱，焦點小組並非關注數字，而是讓參與者表達意見，從而得知其想法。

李：光時意思開放予人解讀

彭官追問，既然探討參與者對口號的理解，為何不直接問是非題？李表示，社會科學不會視人的心裏只有一個真實想法，當參與者在他人面前表達和梳理想法，此過程才會創造意義。陳官又質疑，會否有受訪者表裏不一，不說出心中想法，李稱有可能，但他認為參與者不可能完全是一個騙子。

李立峯指出，「光時」口號意思大抵是「恢復失去的東西，渴望重大改變」，至於什麼東西失去、什麼是重大改變，則開放予不同人解讀。他舉例，某焦點小組參與者說起初不敢在示威現場叫口號，因口號與港獨相關，他並非港獨支持者，但後來他開始叫喊，因為他認為口號有其他意義，例如追求公義和自由、香港人精神等，叫喊口號亦會感到與其他人聯繫。聆訊今續。

【案件編號：HCCC280/20】

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 五大訴求 香港獨立 光復香港　時代革命 中大 李立峯 唐英傑 港區國安法

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