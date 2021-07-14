華府或首警告美企在港營商風險《金融時報》消息：美就香港新疆增制裁 外交部：政治操弄

明報記者

報道引述3名知情人士稱，華府將提到中國政府有能力取得外資在香港儲存的資料，加上全國人大常委會上月剛通過《反外國制裁法》，新法例容許北京對容讓外國懲罰中國組織和官員的人實施制裁。報道稱拜登已計劃在本周內向在港的美資企業發出營運風險警告，並就北京打壓香港民主運動和美國指控在新疆針對維吾爾人的「種族滅絕」，實施更多制裁。華府亦考慮容許可能受政治檢控的港人在簽證到期後繼續留美，但政策仍在辯論，料不會本周公布。

美國務院提企業勿涉疆強迫勞動

美國國務院周二在網站發出聲明，更新特朗普政府就新疆發表的商業建議，指明除非美企確保供應鏈不涉美方認為的新疆強迫勞動，否則將面對違反美國法律風險。《金融時報》引述一名官員稱，「他們須知涉及侵犯人權時面對的聲譽、經濟和法律風險。」報道稱，當局做法是因應有企業對這問題仍不夠認真重視。

中國外交部發言人趙立堅昨在北京例行記者會批評美方計劃的措施明顯是「雙重標準和政治操弄」，重申中方反對美國以香港為藉口干涉中國內政，強調《基本法》及香港相關法律條文已清楚列明保障外國投資者權益。

學者：華府憂美企墮國安私隱法網

中大商學院高級講師李兆波相信華府擬發警告，除出於政治動機，亦可能擔憂國安法、牽涉私隱及起底的法例會令在港美企較易跌入陷阱。他相信社交媒體及科技公司較受影響，最壞情况可能撤出香港；金融及投資銀行風險較可控，對飲食集團則相信沒影響。

中小企聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，倘美企撤出香港會影響營商環境，因有生意來往，對港公司有間接影響。香港美國總商會有超過1200個會員，去年有282家美國公司在港開設地區總部。白宮和美國國務院拒評論報道。

（港區國安法）