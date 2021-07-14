港聞

港聞二

華府或首警告美企在港營商風險《金融時報》消息：美就香港新疆增制裁 外交部：政治操弄

【明報專訊】英國《金融時報》昨報道，美國政府本周將警告美國企業在香港運作將面對風險，是華府歷來首次就香港問題發出商業忠告，亦會就香港和新疆問題進一步制裁中國，當中將提及最近香港情况包括《蘋果日報》被迫關閉。中國外交部批評美方計劃的措施是「雙重標準和政治操弄」。有學者相信華府擬發警告，除政治動機亦可能擔憂國安法及私隱法例會令美企較易跌入陷阱。有中小企商會指出，倘美國企業撤離，會影響營商環境。

明報記者

報道引述3名知情人士稱，華府將提到中國政府有能力取得外資在香港儲存的資料，加上全國人大常委會上月剛通過《反外國制裁法》，新法例容許北京對容讓外國懲罰中國組織和官員的人實施制裁。報道稱拜登已計劃在本周內向在港的美資企業發出營運風險警告，並就北京打壓香港民主運動和美國指控在新疆針對維吾爾人的「種族滅絕」，實施更多制裁。華府亦考慮容許可能受政治檢控的港人在簽證到期後繼續留美，但政策仍在辯論，料不會本周公布。

美國務院提企業勿涉疆強迫勞動

美國國務院周二在網站發出聲明，更新特朗普政府就新疆發表的商業建議，指明除非美企確保供應鏈不涉美方認為的新疆強迫勞動，否則將面對違反美國法律風險。《金融時報》引述一名官員稱，「他們須知涉及侵犯人權時面對的聲譽、經濟和法律風險。」報道稱，當局做法是因應有企業對這問題仍不夠認真重視。

中國外交部發言人趙立堅昨在北京例行記者會批評美方計劃的措施明顯是「雙重標準和政治操弄」，重申中方反對美國以香港為藉口干涉中國內政，強調《基本法》及香港相關法律條文已清楚列明保障外國投資者權益。

學者：華府憂美企墮國安私隱法網

中大商學院高級講師李兆波相信華府擬發警告，除出於政治動機，亦可能擔憂國安法、牽涉私隱及起底的法例會令在港美企較易跌入陷阱。他相信社交媒體及科技公司較受影響，最壞情况可能撤出香港；金融及投資銀行風險較可控，對飲食集團則相信沒影響。

中小企聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，倘美企撤出香港會影響營商環境，因有生意來往，對港公司有間接影響。香港美國總商會有超過1200個會員，去年有282家美國公司在港開設地區總部。白宮和美國國務院拒評論報道。

（港區國安法）

相關字詞﹕美國企業 美國政府 金融時報 拜登

上 / 下一篇新聞

官斥7．21月台無差別襲擊 明言不輕判 指車廂內「男女老幼困住無得走」 形容被告如失理智
官斥7．21月台無差別襲擊 明言不輕判 指車廂內「男女老幼困住無得走」 形容被告如失理智
懵良還押中信耶穌 細女讚飛天南顧家
懵良還押中信耶穌 細女讚飛天南顧家
罵警認擾亂秩序候判刑 「理大廚房佬」還押小欖
罵警認擾亂秩序候判刑 「理大廚房佬」還押小欖
不射手腳轟斃持刀漢 開槍警：受訓射最大面積
不射手腳轟斃持刀漢 開槍警：受訓射最大面積
網紅「搣時潘」涉襲擊無到庭 官發拘捕令
網紅「搣時潘」涉襲擊無到庭 官發拘捕令
警再拘5光城者成員 15歲少年控串謀恐怖活動
警再拘5光城者成員 15歲少年控串謀恐怖活動
書展不審查 涉國安投訴交執法部門 貿發局「不知道」界線 參展商：模稜兩可形同割席
書展不審查 涉國安投訴交執法部門 貿發局「不知道」界線 參展商：模稜兩可形同割席
疫下鼓勵訂票 即場不設現金購票
疫下鼓勵訂票 即場不設現金購票
照賣反修例書 有種文化：堅守出版自由
照賣反修例書 有種文化：堅守出版自由
引述運動參與者認為口號代表追求公義 唐英傑案李立峯作供：「光時」意思複雜 隨時間而變
引述運動參與者認為口號代表追求公義 唐英傑案李立峯作供：「光時」意思複雜 隨時間而變
控方引李言論問梁天琦用意 李詠怡：現在審我嗎？
控方引李言論問梁天琦用意 李詠怡：現在審我嗎？
林鄭：區議員宣誓須落實 不考慮DQ人數
林鄭：區議員宣誓須落實 不考慮DQ人數
社民連遊行 悼劉曉波逝世4年
社民連遊行 悼劉曉波逝世4年
大埔縱火謀殺案 校方稱大女乖巧母疼愛
大埔縱火謀殺案 校方稱大女乖巧母疼愛
中大研接種科興者打3針 衛署專家商需否全民推 醫護長者等高危族 料成首要對象
中大研接種科興者打3針 衛署專家商需否全民推 醫護長者等高危族 料成首要對象
歌手接種被插空針 曾不適送院沒現異常
歌手接種被插空針 曾不適送院沒現異常
機場搬運工染Delta料俄輸入
機場搬運工染Delta料俄輸入
院舍接種率低 安老協會百萬元抽獎谷針
院舍接種率低 安老協會百萬元抽獎谷針
WWF籲避食波士頓龍蝦 瀕危鯨魚居相同水域 免誤捕風險
WWF籲避食波士頓龍蝦 瀕危鯨魚居相同水域 免誤捕風險
fb推免費課程 助中小企轉型網店模式
fb推免費課程 助中小企轉型網店模式
警檢6300萬元毒品拘6人 首揭牛油果食油混液態冰毒
警檢6300萬元毒品拘6人 首揭牛油果食油混液態冰毒
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】卿姐問阿熙「參選救兄弟」論 羅健熙：唔係黨內主流睇法
【Emily】卿姐問阿熙「參選救兄弟」論 羅健熙：唔係黨內主流睇法
【Emily】民研：林鄭班子評分升
【Emily】民研：林鄭班子評分升
【Emily】去藝里坊同石澳 旅局搵「教主」Ian宣傳打卡秘點
【Emily】去藝里坊同石澳 旅局搵「教主」Ian宣傳打卡秘點
【Emily】睇波想起傷膝 李嘉誠加碼資助換關節手術
【Emily】睇波想起傷膝 李嘉誠加碼資助換關節手術
【Emily】鄺俊宇新作書展首賣 不定時「捉迷藏簽書」
【Emily】鄺俊宇新作書展首賣 不定時「捉迷藏簽書」