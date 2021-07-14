照賣反修例書 有種文化：堅守出版自由

稱去年主題「美好世界」今年更啱用

有種文化原本計劃於去年書展主打本土藝術家謝炎安的畫集《謝炎安的彩色美好世界》，並以「美好世界」為題。該畫集收錄謝炎安過去十年的作品，描繪不同年代的香港，例如70年代時期麥理浩新政時代、97年移民潮，亦收錄去年描繪金紫荊被警察包圍的作品，謝炎安認為不同時期看會有不同感受，「相信現在香港人都會感同身受」。如今該如何解讀「美好世界」，謝認為應為港人留下思考空間。

去年書展因疫情取消，Daniel發現這主題「好似今年更加啱用」，決定沿用，「現在大家置身喺一個美好世界裏面，係咪好有共鳴呢？至於喺現實生活裏面大眾感受到嘅美好世界係點樣嘅呢？真係要問番先知」。

今年有種文化沒出新書，除了上述藝術集，亦會賣去年出版、記錄反修例下14個網媒經歷的《記者上返行人路》。Daniel說，過去一年接洽過約10個出書計劃，部分因作者猶豫，部分因時間趕不及，都未能成事。他會否也感憂慮？他說：「有啲嘢唔重要嘅話，又有危機當然就唔掂為妙啦，但有啲嘢覺得重要嘅話就要衡量……我所講嘅重要嘢當然就係指出版自由。」Daniel稱，不太在意書展生意額，更不太介意賣競爭對手的書，近年曾寄賣他欣賞的書，例如《陳健民獄中書簡》，今年會寄賣《無權勢者的力量》。

國安法比喻：為防亂過馬路 癱瘓全港交通

Daniel下了一個比喻：「現在好似變咗係，為了防止有人亂過馬路而癱瘓全香港交通， 決定嚴懲所有亂過馬路嘅人，當然交通同國家安全係兩個層次嘅事，但嗰種荒謬嘅感覺係一樣，點樣講一句說話或者貼一張貼紙會令國家唔安全呢？真係睇唔通。」他指香港向來好自由，出版幾乎無太大風險，「現在全世界都知道唔係……風險大咗，係有好多人離開呢一行，但我又同時睇到唔少人加入呢一行」。

有種文化成立10年，公司考慮是否出版或賣一本書時，會特別考慮「夠唔夠破格」。Daniel稱，有種文化開創網絡小說實體化的先河，當年網絡小說有不少粗口，「我哋就睇下點樣解決個問題，例如貼警告字句label，唔會選擇迴避咗個問題或者索性唔出」。然而，觸碰國安法的「紅線」可能要坐監，「如果有啲嘢你想表達，仍然係可以表達到嘅，只係表達方式可能會間接啲或者再客觀啲，從而達到將事實、知識、感情等傳遞畀讀者嘅目的」。

明報記者 黃心悅