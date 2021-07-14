書展不審查 涉國安投訴交執法部門 貿發局「不知道」界線 參展商：模稜兩可形同割席

稱無聽聞執法人員會巡查

對於參展商憂動輒被指觸犯《港區國安法》，貿發局副總裁周啟良表示，參展守則訂明須遵守香港法例，包括《港區國安法》，盼參展商自律，而他暫無聽聞有執法部門會入書展巡查。周又指貿發局是貿易拓展機構，因緣際遇辦書展，卻並非專責文化方面，無能力亦不會審查書籍是否犯國安法。至於《劉曉波紀念詩集》或有關中共「黑歷史」的書籍能否在場內售賣，周指「不知道這些書會否犯國安法，這情况向國安部門查詢」。

周又提到，若有人投訴場內有書觸犯國安法，貿發局會通知有關展商注意，建議投訴人找有關執法部門查詢或備案，展商亦可主動向有關部門查詢，貿發局會充分配合，有需時會向相關部門提交投訴紀錄。至於書籍被投訴後是否要即時下架，周指將由展商自行決定，因貿發局不知是否真的犯法。

某類書消失 「無了一角，崩壞中」

次文化堂社長彭志銘表示，以往有團體組隊巡查書展，未知今年會否有此情况，更未知參展商被投訴後會否即被「拉人封艇」，出版業界為避免這類麻煩，自然不會擺賣敏感的政治書，「相信場內無人會賣《劉曉波紀念詩集》、《劉霞詩集》、陳淑莊的書，批評政府的政治評論書相信會清零，只餘下支持政府的政治書」，其攤位今年亦故意不擺賣陳潤芝的《六四三○》。

彭認為，香港書展屬全球知名，顯示本港有出版自由，如今缺乏某一類書，屬「無了一角、崩壞中」，廣大讀者的閱讀選擇亦減少，對香港亦非好事。彭續指早前有中學生唱歌被記大過、老師幫同事買報紙被罰，認為政府一直不釐清《港區國安法》是助長白色恐怖。

查詢紅線沒回覆 「唯有自我審查」

場內「山道出版社」職員Sam認為，貿發局講法模稜兩可，形同與參展商「割席」，既不負責任，亦令參展商毫無保障及無所適從。Sam稱曾向貿發局查詢，會否受理匿名舉報、設申訴機制、安排對質等，均未有確實答案，唯有自我審查，不在場內售賣3、4款有關反修例運動的書，「很可悲，以前書展連𡃁模寫真集都包容到，現在大家卻步步為營、觸目驚心」。

《CUP》出版的《棕國好狗》早前被公共圖書館下架送檢，《CUP》執行總編輯陶培康稱，今年有幾本書不敢在書展售賣，「收起了有關雨傘運動的繪本，連文革的書都收起，因為不知道紅線在哪，免得突然要被捕還押」。陶指每年書展流行不同的書，今年或流行移民書、文化書，其攤位則推出反烏托邦名著《美麗新世界》，「因為大家可能是時候探討人應否思考，或者不思考可能更快樂」。

獨立書展同時舉行 出版社：百花齊放好

對於會否擔心有人胡亂舉報，蜂鳥出版負責人直指擔心，但亦無可奈何，認為書展重要性已不如以往那麼高，「參展商不一定要靠晒書展」；而蜂鳥出版亦有參與另外的「獨立書展」，又指「百花齊放一定好」。

「獨立出版迷你書展」在香港書展舉行期間，在灣仔富德樓多個樓層舉行，呈現小規模、個人化而非主流的出版形態。

明報記者