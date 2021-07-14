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不射手腳轟斃持刀漢 開槍警：受訓射最大面積

【明報專訊】前年3月16日，油麻地新填地街「佳寶食品超級市場」發生傷人及警員開槍事件，有吸毒習慣的五旬漢李浩庭被擊斃，死因庭研訊昨繼續。開槍警員作供稱，多次叫死者放下刀，曾警告一次「警察咪郁，否則開槍」，看到店長生命受威脅，未及再次警告就開槍，並向死者身體最大面積部分開槍。死因裁判官問為何不射向死者手腳，警員解釋「接受訓練都係（射）最大面積，無論幾遠都好」。

警稱店長生命受威脅 未及再次警告即開槍

開槍警員張健龍供稱，當日他與女警長林麗娟及便衣警察16653乘衝鋒車巡邏。駛至西貢街時，看到李右手持菜刀奔跑，右轉新填地街，遂與女警長下車追截。他大呼「警察咪郁，企係度！」李曾回頭望但無理會，並跑入「佳寶」。李跑到店內走廊並揮刀，當時有貨架阻礙令視線受阻，他看不到李斬什麼，遂拔槍戒備。

後來張看到李欲斬店長，其間不斷警告李放下刀，店長以雙手推李膊頭，二人糾纏，李仍然持刀，張用槍指向李，稱李「由上而下，快速連續地斬向傷者頭部兩次」，店長隨即以手捂頭向後退。

張健龍稱，意識到傷者生命受威脅，警告李浩庭「警察咪郁，否則開槍」，但李仍舉刀欲斬傷者，張未及再次警告，只提到「警察咪……」，便開槍擊中李身體最大面積部分，李隨即倒地，右心口近乳頭位置中槍。張隨後尋求支援，替李及傷者急救。

死因裁判官黃偉權詢問，當時張健龍與李相距6呎，身體最大面積部分的上身有多個重要器官，為何不射向李的手腳，張解釋，「接受訓練都係（射）最大面積，無論幾遠都好」。

救護員關立文供稱當日到場發現死者中槍及一人被刀斬傷，有警員為死者做心外壓。他又稱，死者心口的槍傷已貼上槍傷敷料，送院途中持續為死者做心外壓，但他一直沒有呼吸脈搏。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 258/19】

相關字詞﹕死因研訊 警員開槍 佳寶食品超級市場

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