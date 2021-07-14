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懵良還押中信耶穌 細女讚飛天南顧家

【明報專訊】7．21元朗白衣人襲擊案中分別認罪及被定罪的4名被告先求情。辯方求情稱，認罪的「懵良」林觀良還押時信奉基督教，已洗心革面；又稱蔡立基本為「日出而作，日入而息」的人，良久沒有犯案；「飛天南」吳偉南則獲18歲細女在求情信讚揚他非常顧家；另黃英傑則在被捕後與警方合作。

法官聽畢求情後，稱辯方提及被告曾做義工，惟認為如只輕輕一句帶過並不會有減刑因素，要求辯方補充；又稱如被告以家庭情况為「人道理由」求情，亦需清晰講述，辯方則表示不會以此求情。

代表林觀良的大狀求情稱林因一時衝動犯案，已第一時間認罪並深切反省，再次代表林在公開聆訊向受害者鄭重致歉，並呈上林本人、未婚妻及3名牧師求情信，稱林獲牧師力證還押期間已信基督教，積極參與更生活動，已洗心革面，並願對家人及社會負責。

有案底蔡立基：已很久沒犯案

代表蔡立基的大狀求情稱，蔡本為「日出而作，日入而息」的人，且孝順父母，雖曾有刑事紀錄，但已很久沒犯案。大狀得悉法官打算將蔡面對的兩罪同期執行，隨即鬆一口氣。

至於「飛天南」吳偉南，則獲18歲細女及侄女為他撰寫求情信，細女提及吳非常照顧家庭。代表黃英傑的大狀則指出，黃當日被水樽掟中時無趁機拾起水樽反擊，被捕後與警方合作。

被告親友近距影記者 「叫國安拉晒你哋」

散庭後，有被告親友一度近距離用手機拍攝記者，並稱 「國安法出咗㗎喇！唔使嚟喇！」、「影晒佢哋啦，今日就上國安局，叫國安拉晒你哋班×街」等。

（7.21襲擊案）

相關字詞﹕求情 區域法院 有意圖而傷人罪 暴動罪 飛天南 元朗721事件 721白衣人襲擊 反修例運動

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