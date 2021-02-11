官斥7．21月台無差別襲擊 明言不輕判 指車廂內「男女老幼困住無得走」 形容被告如失理智

除首被告王志榮無罪外，其餘7人還押候判；4名被告昨求情，分別為工程公司東主黃英傑（49歲）、「懵良」林觀良（49歲）、「飛天南」吳偉南（58歲）、及機械技工蔡立基（40歲）。辯方早前已提交書面求情，並在庭上陳辭（見另稿）。

稱明白不歡迎有人到元朗搞事 斥「人哋走仲打」

法官葉佐文稱，審訊前認罪的被告林觀良承認在大堂及月台施襲，但相比大堂，「月台襲擊係非常嚴重」，車廂內的人無法離開，稱如當初不歡迎有人到元朗站搞事，「我明白，雖未必認同，但心態可以解釋」，但「人哋都走啦，仲打？基本上係無差別，男女老幼困住無得走」。葉官又稱當日雙方武器不對等，有人手持雨傘「都扑到爛咗」，形容部分市民「好有勇氣」，但「睇咗（影像）好令人傷心」，反問「點解可以做啲咁嘅嘢？完全解釋唔到，好似完全喪失理智」。葉官強調事件嚴重，稱尊重林認罪是有「最後一絲底線」，惟將考慮判處較高刑期。

求情稱吳偉南遭物件擊暈

官反駁欠證據「可能做壞事報應」

代表吳偉南的大狀求情表示，吳當日曾被物件擊中而暈倒，快要斃命，葉官稱「但我唔見有嘢打到佢」，若真如辯方所指或會覺得吳可憐，但欠缺證據支持下，「可能係做咗壞事有一定報應」。辯方問會否是被較細小物件擊中，葉官反駁稱片段拍得很清楚，「最緊要公道，睇唔到唔可以assume（假設）有」。

不覺被告「好壞」 但與正常人有距離

斥蔡立基連同他人圍毆一人「好差」

代表蔡立基的大狀求情時一度提及蔡的背景，葉官說，「唔覺得呢度啲人好壞，嗰晚唔知點解個個失控」，認為眾被告雖然都是「正常人」，但強調「同正常人會做嘅嘢有一定距離，唔識嘅人都打」。葉官又表示，元朗範圍大，在元朗站出現者非必然是前往被告家園附近，「唔排除有人去，但唔清唔楚都咁對待」，直斥為「無差別對待」。葉官稱，蔡沒在襲擊最嚴重的月台出現，但在樓梯連同他人圍毆一人「係好差嘅事」，屬活躍參與者，「唔係咁容易諗到理由輕判」，但會考慮將兩罪刑期同期執行。

至於被告黃英傑，葉官稱看過背景報告後「覺得佢唔係一個壞人」，案中僅為鼓勵者、角色較輕，毋須負最大責任，但強調黃始終是不認罪受審。

【案件編號： DCCC 888/19、11 & 734/20】

（7.21襲擊案）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676