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2021年7月13日星期二
港聞二
Tg頻道涉煽惑信息 管理員控25罪 內容涵燒警察宿舍堵機場參與暴動等
唐英傑方專家：香港不曾有主權，如何取回？
稱「恢復殖民統治」有別「倡港獨」 官先同意後收回
解讀「宣揚恐怖主義」 鄭若驊：包括宣傳辯護
警再拘光城者5成員 1金主屬英皇物業部員工
隱君子超市被擊斃研死因 捱斬店長：死者屢偷竊
林鄭：做負面事 辭職區議員心中有數 指區會「極端政治化」 羅健熙：各區政治議題屬少數
開發郊園建屋政府有保留 「易做一早已做」
聶德權指三官犯聚屬疏忽 不回應紀律調查否
譚耀宗收選委表格：須申報自己及配偶有否BNO
過電檢非國安免責 邱騰華：可上映非「免死金牌」
父涉姦女脫罪 5人控教唆改口供
港台停製《中國點點點》 改播奧運節目 稱節目一直「憂喜同報」 主持劉銳紹：沒期望復播
自言屬回歸後首次 劉銳紹新書未能出版
稱拖慢公屋編配 房署：租置計劃難重推
入境事務助理起薪較低 議員批不公
「複雜」手術程序 吳國際准培訓生操刀 威院稱檢討培訓安排 病人組織促醫委調查
資歷認證未涵受訓生 病人組織促完善
指撥款「肥上瘦下」淪口號式批評 羅致光：社福機構高層薪金不算高
醫生涉拍裙底 證人指坐姿奇怪惹疑
集水區潭崗飛瀑樣本含微塑膠 環團憂流入食水
新人疫前喜來登訂婚宴 一再延期 拒改流水席
假證炒場 業餘足賽搞手囚16月
涉濫用職權索資料 女警保釋
黃照達漫畫
【Emily】羅健熙陳欣兒Patreon續服務利東 盼月籌6萬 租辦事處畀街坊聚腳
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【Emily】「聯合出版」搞打針抽獎 大獎1萬蚊書券
【Emily】律師會改選 混血女將表態想參選
【Emily】大狀生涯暫停 鄒幸彤：終睇到探訪室後生活
【Emily】港播《覺醒年代》 CY：令社會認識民族復興
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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