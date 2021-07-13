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假證炒場 業餘足賽搞手囚16月

【明報專訊】CJ七人足球聯賽（CJ League）的舉辦方時任主席於2018至2019年的兩個月內，20次偽造逾百張假身分證，透過康文署轄下的「康體通」系統登記逾300個帳戶，增加訂場機會來舉辦比賽，其間康文署發現申請有可疑，揭發案件。被告昨日在區域法院承認偽造身分證等共24罪，被判監16個月。

被告孫寶德（40歲），承認20項偽造身分證罪、共3項使用及管有偽造身分證，及1項管有用作製造虛假文書的設備罪，案發時間介乎2018年11月10日至2019年2月26日。

認24罪 官：沒巨額得益

法官胡雅文判刑時稱，被告在案中沒取得巨大金錢得益，惟令有需求的人失去訂場機會，考慮犯案計劃簡單，偽造身分證質素一般，且為同一犯案手法，將所有控罪刑期同期執行。

案情指出，康文署2018年6月起以抽籤形式分配場地，規定每名用戶每天只限抽場一次。署方調查發現，有334個可疑帳戶於2014年至2019年以同一電郵註冊，其中330個在政策實施後登記，並發現檢取的131張身分證中只有8張的相片是真確。被告向其親戚及球員等索取真實身分證上資料以登記帳戶，再經軟件Photoshop偽造多張身分證，並用印有被告肖像、但不同姓名及身分證號碼的假證去取場。

144元租場 網上轉售700

案情指出，埋伏警員於2019年2月26日在被告簽場時拘捕他，在其身上及私家車搜出兩張假身分證，他在警誡下承認欲透過訂場賺錢。警方搜屋發現120張印有被告肖像的身分證及印卡機等。被告在警誡會面稱，若成功訂場的日子無任何賽事，會將原價144元的場地以700元在facebook出售。

【案件編號：DCCC 332/21】

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