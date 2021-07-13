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新人疫前喜來登訂婚宴 一再延期 拒改流水席

【明報專訊】新冠疫情下擺酒多波折，有新人2019年預約去年在酒店擺最少30圍酒席，已付約30萬元訂金，但因社交距離措施所限，酒店一度建議每隔1.5小時、每節宴20人「流水式擺酒」。新人對此方案感無奈，「我有約360名賓客，要分18個時段，擺足四五晚？根本無可能，而且周末檔期已滿，只餘平日」，而婚宴一再延期，不滿酒店堅持收取當初合約訂明的最低消費額是欺負消費者。

明報記者 羅嘉凝

360賓客分18時段 「擺足四五晚？」

Sara（化名）2019年5月與香港喜來登酒店簽約，預約去年11月擺最少30圍結婚酒席，最低消費43萬元，先後支付約30萬元訂金。去年11月爆發第四波疫情，她將婚宴延至今年6月。她今年4月與酒店商討時，得悉婚宴人數上限為20，酒店建議「流水式擺酒」。

已付30萬訂 嘆被最低消費額「綁住」

Sara稱流水宴不可行，於是將婚宴再延至今年12月底。她上月已註冊結婚並與丈夫遷入新居，「怕再延期下去，變擺滿月酒了」，而每次延期要額外花約1萬元，延遲婚禮化妝師、攝影師、佈置等。「起初很憧憬擺酒結婚，所以提早一年半預訂，但經歷兩次延期，我現在只想盡快完成件事，畢竟酒店已收了我30多萬元。」她說若可退款，想乾脆取消酒席，因她對12月底能設宴不感樂觀。

Sara說，政府社交距離措施下難設30多圍酒席，酒店理應讓消費者有權取消合約，惟政府無監管，酒店堅持收取當初合約訂明的最低消費額，消費者毫無保障，她曾向消委會投訴亦不果，「酒店有法律部門，拿着當初的合約，我們這些小市民完全被綁住、被『明恰』」。

另個案：簽約後變檢疫酒店 難向賓客交代

喜來登：已積極溝通尋共識

另外，梁先生去年6月預約今年3月在香港喜來登酒店擺25圍酒席，最低消費約25萬元，已支付13萬元訂金，惟酒店後來成為指定檢疫酒店，酒店雖說可維持婚宴服務，但他感難向賓客交代，寧願延期至10月底。他說深受困擾，「不知道政策會怎樣變，每次酒店只搬出當初的合約，講明毁約就殺你訂金」，但當初簽約時不知它會成為指定檢疫酒店，盼酒店取消合約規定的最低消費，改為按實際收費。

香港喜來登酒店回覆稱，已積極與受影響準新人溝通，務求尋求共識解決問題，為保障客人私穩，酒店未能就個別事件回應。對於消費者不滿權益不受保障，消委會稱去年有關婚宴投訴個案達122宗，而今年至6月有50宗，主要涉及終止或改動合約。

食物及衛生局回覆稱，指定檢疫酒店可就開放酒店內的個別設施提出申請，經政府人員實地視察後，如確認擬開放設施能與檢疫設施有效分隔，並設有效的獨立出入管制，將可獲批准對外開放相關設施，而香港喜來登酒店部分場地（包括宴會場地）因可滿足上述規定，故可開放予其他人使用。

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