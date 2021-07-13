集水區潭崗飛瀑樣本含微塑膠 環團憂流入食水

綠色和平促請水務署定期檢驗郊野河溪水質，並呼籲郊遊者帶走垃圾，從源頭減廢，保護郊野。

梧桐寨大曹石澗含量最多

綠色和平鑑於新冠疫情下郊遊人數上升，在全港8個鄰近露營場地及郊遊徑的下游靜止水域，分別抽取一公升的水樣本，送往瑞典的實驗室化驗，利用傅立葉轉換紅外光譜技術檢測肉眼看不到的0.04至2毫米的微粒。

結果發現，4個樣本含微塑膠，當中梧桐寨、大曹石澗樣本數值最高，一公升水含24粒聚丙烯；東浦黃龍坑及大潭水塘集水區內的潭崗飛瀑亦驗出一公升水含8粒聚丙烯。聚丙烯常見於即棄塑膠包裝、外賣盒、即棄餐具等。

多用於餐具包裝 亂拋垃圾污染

綠色和平項目主任譚穎琳說，大自然本來沒微塑膠，形容調查結果是「重大警號」，相信是市民在河溪附近拋棄塑膠包裝，經水流長時間冲刷形成微塑膠，難判斷何時出現；而微塑膠含有害添加劑，若生物吸入會污染食物鏈，影響水生態。

她續說，大潭水塘集水區內的潭崗飛瀑亦驗出微塑膠，顯示有機會進入食水系統，損害人體神經及免疫系統；而大埔及大帽山的抽水點，亦常有村民取水飲用，擔心居民健康受損。

她曾在梧桐寨取水樣本時，發現石縫有膠袋，呼籲市民郊遊時帶走垃圾，若塞爆郊外垃圾桶，垃圾可能被大風吹向河流，令河流受塑膠污染。

譚又稱，將向水務署反映，要求定期檢驗郊野河溪水質，並呼籲企業減少無塑膠包裝，市民亦可從源頭減廢。

水務署回應指，供應梧桐寨、大曹石澗附近鄉村的食水均經濾水廠處理，符合香港食水標準；又指世衞沒將微塑膠納入《飲用水水質準則》，亦未有國際組織或監管機構訂定標準，但政府今年4月22日公布最新食水標準時，已把微塑膠納入新增觀察名單。