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醫生涉拍裙底 證人指坐姿奇怪惹疑

【明報專訊】呼吸系統科專科男醫生涉嫌於去年7月在港鐵車廂內偷拍女子裙底，昨日於九龍城裁判法院受審。控方昨日呈上11張懷疑與女事主X有關的裙腳及大腿照片，辯方大狀盤問X時，質疑她如何憑裙的款式可以肯定相中人就是自己，X回答稱可以辨認出自己腿部的線條及膚色。

事主：照片認出自己線條膚色

被告陳恩發（48歲）報稱職業為醫生，否認兩項有違公德行為罪名，控罪指被告於去年7月2日，在港鐵佐敦站往油麻地站的一班列車車廂內作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即用手提電話拍攝兩名女子的裙底相片。

操普通話的女事主X憶述，事發當晚約7時10分，乘地鐵途經佐敦站後，案中第二證人、梁姓女乘客提醒站着的X，面向X、坐在她前面的男子偷拍其裙底。

該男未回應X的質問下，便跑出油麻地站月台，X用右手抓住他後雙雙摔倒，約2至3名男子上前制服他，其後有便衣警前來將他拘捕。

第二證人梁小姐及後在庭上認出被告，並示範被告當時坐姿，顯示其左手手持後鏡頭斜向外及向上的電話，並用背包作遮掩。梁多次表示該男子的姿勢奇怪，看見X在該男子前方，早已思疑對方是否偷拍中，後見他左手移動，「似是調校角度向裙底方向」，便上前提醒X。案件今續。

【案件編號：KCCC 3408/20】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 偷拍裙底 有違公德行為罪 醫生

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