資歷認證未涵受訓生 病人組織促完善

外科醫生：由上級判斷能力 講信任

有肝膽胰外科醫生指出，醫生受訓時可進行什麼手術或程序，主要由擔任「師父」的上級醫生判斷，例如完全放手讓受訓醫生做、逐針逐針教，或全程只可觀察等，講求上級醫生對受訓醫生的信任。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，目前醫管局推行的醫生資歷認證，局限於部分專科及手術，亦沒涵蓋受訓醫生。公立醫院需要為醫生提供培訓，主刀醫生會將部分工作讓受訓醫生承擔，他關注當局有否機制監管培訓安排，包括如何判斷有關受訓醫生是否具備足夠能力進行某種程序。

守則訂明「必須從病人利益出發」

彭認為，當局於今次事件後，應制訂更全面的認證制度，包括制定評估受訓醫生能力的準則，讓上級醫生或部門主管參考，以客觀判斷受訓醫生是否具備足夠的能力勝任相關手術。他指醫生受訓期間會有受訓紀錄冊（log book），並要每半年呈交一次，建議當局根據這項記錄而制訂準則。他相信，此舉可減少對病人的風險，以及因為不客觀因素導致徇私的問題出現。

彭又稱，根據醫生專業守則，醫生不得被個人利益或不公平的歧視左右其判斷，並須從病人的最佳利益出發。