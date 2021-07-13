港聞

港聞二

資歷認證未涵受訓生 病人組織促完善

【明報專訊】本港「通波仔」權威之一、曾任威爾斯親王醫院心臟科主管兼中大醫學院助理院長的余卓文，於2013年因受到具名投訴，被中大及威院要求「封刀」，事件觸發醫管局成立獨立調查委員會，調查報告亦建議制定醫生資歷認證機制。有病人組織指，當年集中討論專科醫生有否相稱資歷進行高風險手術，但是次涉及年資淺醫生處理複雜手術，他建議當局的認證機制應涵蓋受訓醫生，以保障病人安全及減少徇私行為。

外科醫生：由上級判斷能力 講信任

有肝膽胰外科醫生指出，醫生受訓時可進行什麼手術或程序，主要由擔任「師父」的上級醫生判斷，例如完全放手讓受訓醫生做、逐針逐針教，或全程只可觀察等，講求上級醫生對受訓醫生的信任。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，目前醫管局推行的醫生資歷認證，局限於部分專科及手術，亦沒涵蓋受訓醫生。公立醫院需要為醫生提供培訓，主刀醫生會將部分工作讓受訓醫生承擔，他關注當局有否機制監管培訓安排，包括如何判斷有關受訓醫生是否具備足夠能力進行某種程序。

守則訂明「必須從病人利益出發」

彭認為，當局於今次事件後，應制訂更全面的認證制度，包括制定評估受訓醫生能力的準則，讓上級醫生或部門主管參考，以客觀判斷受訓醫生是否具備足夠的能力勝任相關手術。他指醫生受訓期間會有受訓紀錄冊（log book），並要每半年呈交一次，建議當局根據這項記錄而制訂準則。他相信，此舉可減少對病人的風險，以及因為不客觀因素導致徇私的問題出現。

彭又稱，根據醫生專業守則，醫生不得被個人利益或不公平的歧視左右其判斷，並須從病人的最佳利益出發。

相關字詞﹕余卓文 中大醫學院 醫管局

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