「複雜」手術程序 吳國際准培訓生操刀 威院稱檢討培訓安排 病人組織促醫委調查

女醫生正接受首年外科培訓

網媒「香港01」昨日報道，吳國際於今年6月批准一名2019年畢業、正接受首年外科專科培訓的女醫生，參與一宗高難度的肝膽胰手術。威院發言人昨證實事件，指該院曾於6月9日為一名病人進行「胰十二指腸切除手術（Whipple's operation）」，參與該手術的包括肝膽胰外科主管、一名顧問醫生、一名副顧問醫生，以及一名正接受第一年外科專科培訓的醫生。

該名受訓醫生於手術期間，在吳國際監督下為病人進行「膽管迴腸脗合」程序。病人術後因其他傷口縫合處（非膽管迴腸）出現滲漏，早前已出院。據了解，病人術後住院一個月；受訓醫生並非主刀，在手術期間進行該接駁程序，並於本月調往其他醫院繼續受訓。

威院無回應會否暫停吳職務

發言人續指，院方將成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所進行的手術難度與其專業水平相稱。

被問到檢視期間會否暫停吳國際職務，威院沒回應。本報昨透過短訊向吳國際查詢事發原因，截稿前沒回覆。

中大醫學院表示，至昨未有接獲相關投訴，醫學院會全力配合醫管局的跟進工作，並嚴正處理。

香港外科醫學院長梁慶達表示，學院沒明確列出什麼年資的受訓醫生不可以做什麼手術，一般視乎醫生受訓進度、手術技巧及上級醫生對其信任程度。若手術過程中出現問題，會由上級醫生全權負責。被問到學院有否獲邀參與檢視工作，他指暫未接獲醫管局尋求專家意見。

專家：切胰十二指腸最複雜之一

受訓第5年才有能力

有肝膽胰外科醫生表示，胰十二指腸切除手術屬最複雜的手術之一，通常應用於惡性腫瘤患者，須切除肝臟外的膽管，並於小腸開孔，接駁膽管和小腸切口的程序為「膽管迴腸脗合」，由於小腸彈性大、其組織與膽管不同，小腸切口不宜開得太大，「（縫合時）哪怕一針下得不好，容易出現滲漏」，或導致術後感染及腹膜炎。

另一資深外科醫生指出，不認為首年受訓醫生具備能力進行膽管迴腸脗合程序，醫生受訓初期會集中縫合腸與腸的切口，因腸道容易移動，落針可較準確；而膽管難以取出，增加落針難度，一般醫生要外科訓練第5年，才有能力處理腸道與膽管或食道接駁。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌質疑今次吳有否從病人最佳利益出發，有否違反醫生專業守則，促請醫委會主動調查事件。