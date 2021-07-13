入境事務助理起薪較低 議員批不公

聶德權：工作時數有差別 維持半個薪點差距

公務員事務局長聶德權解釋，考慮到入境事務助理的規定工作時數與其他紀律部隊有差別，故維持半個薪點的差距。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨日討論紀律部隊職系架構檢討，曾任入境處長的新民黨主席葉劉淑儀表示，入境事務助理的起薪點和頂薪點，對比其他紀律部隊有半個薪點差距，批評不公道。她說，過往有意見認為入境事務助理是文職，工作危險性較小，惟現時他們的工作難度很高，包括口岸增加、可接受槍械訓練，而發生「黑暴」期間要擔任特務警察（特別任務警察）等。她形容這不是錢的問題，而是對前線不尊重，盼當局提高相關職系薪酬，與其他紀律部隊看齊。

民建聯葛珮帆亦說，若入境事務助理的起薪點不能看齊其他紀律部隊，對他們的打擊非常大，又批評報告書「特登」設立起薪點4A和頂薪點31A，難以接受。

聶德權表示，每個紀律部隊的工作都有獨特性，「很難所有事情都一刀切，全部看齊」。有關入境事務助理的入職薪級，他說2008年檢討報告也檢視過這個問題，最終沒建議改變，而今次紀常會再檢視到過去10年的變化，故提出改善建議。此外，對於消防處職方提出要設立獨立薪級表，聶說紀常會有考慮過相關問題，但認為並無充分理由設立。