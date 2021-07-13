稱拖慢公屋編配 房署：租置計劃難重推

今期綠置居料10月揀樓

房署早前曾指今期綠置居料最快本月攪珠，而今期亦是房委會首次同時推售租置回收單位。王天予稱明白有意見希望房委會於39條租置屋邨以外重推租置，但目前公屋供應嚴重不足，若全面重推，將減少編配公屋數目。

至於重建高齡屋邨，王天予稱重建需時很長，無可避免延長輪候時間，需兼顧輪候公屋者的需求。她又表示，房委會的全面結構勘察計劃，第一輪42條屋邨已於2018年完成，正展開第二輪，涉71條屋邨，至今完成檢查其中8條屋邨，料於2032年全部完成。而截至上周五，今期居屋推售的約7000個單位中，已售出2926個，當中1066個由綠表者購買。

王天予又稱，房委會去年10月底展開「排水管檢查計劃」，檢查所有公屋單位的排水管，當中約39萬個排水管設於室外的單位已完成檢查；室內排水管則至今年6月底已檢查了約37萬個公屋單位，並安排所需維修；預計全部檢查工作可於明年第一季完成。

另外，公屋聯會昨日在會前到房委會門外請願，要求政府推出的「現金津貼試行計劃」覆蓋輪候逾6年或以上的非長者一人申請者，又建議日後把試行計劃改善為「租金津貼計劃」，向合資格的公屋輪候者提供租津，以彌補公屋供應不足情况。