自言屬回歸後首次 劉銳紹新書未能出版

劉銳紹原計劃於書展刊出其新作《中共百年與香港》，但最終「胎死腹中」。他在書中序言寫道，出版該書是「因為近年來這個家出現了令我感到非常陌生的變化，告訴人們更要關注內地與香港的關係」，書中亦有不少從未公開的內容，包括部分香港民主派人物怎樣成為中共的「敵人」。

接通知 「種種緣故」趕不及書展

理解出版社已「很努力」

出版商「次文化堂」的社長彭志銘上月接受本報訪問時估計，劉銳紹的著作是今年書展唯一一本出版的時政書。劉銳紹昨日稱，訪問刊出不久便接獲彭的通知，稱因為「種種緣故」趕不及在書展銷售，亦未知何時才能出版。

劉指出，書本早已完成編著，亦已看過「大樣」及校對，相信出版社是很後期才作決定，但理解對方需承擔風險及困難，認為出版社已經「很努力」。

劉對未能像往年般於書展銷售新書感到可惜，但稱今年「次文化堂」的攤位仍會銷售他另外3本著作，包括今年3月出版的《萬獸寓言》。他說，雖然無法改變大氣候，但仍透過多種形式呈現內容，包括寓言、文學。《中國點點點》下周停播後，雖然失去了一個討論平台，但劉銳紹認為，「官方壓一樣嘢，（民眾）『唧』其他嘢」，舉例指元朝高壓統治下，人民亦能想出以月餅傳遞信息，雖未知新書的命運，但透露新書「好可能以不知怎樣的形式出現」。