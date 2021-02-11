港台停製《中國點點點》 改播奧運節目 稱節目一直「憂喜同報」 主持劉銳紹：沒期望復播

以兩岸時事內容為主的《中國點點點》逢周一至周五下午3時至4時半播出，除探討內地熱門時事及民生議題外，亦有講解內地法律環節，由基本法推廣督導委員會委員李浩然主持。節目亦有談論大灣區議題的環節。時事評論員劉銳紹憶述自己約8年前起主持節目。教聯會會長、港區人大代表黃均瑜今年5月起加入主持，其他主持包括浸大新聞系專業應用副教授李文、教育大學亞洲及政策研究學系講師關仲然等。

建制團體曾示威 斥節目抹黑中國

有建制團體3月到港台示威，批評節目聘用於《大紀元》發表評論的劉銳紹為主持，亦質疑節目內容抹黑中國，涉違《港區國安法》；該團體5月再到政總請願，促通訊事務局調查節目涉「反中亂港平台」的投訴。

劉銳紹昨日說，上周接獲通知，該節目時段下周五起改播奧運特備節目，沒交代奧運完結後會否復播。他估計復播機會不大，認為下周二將是他最後一次主持該節目。廣播處長李百全3月1日上任至今約4個月，港台至少10個節目更改或有人事變動（見圖）。劉認為，其節目停播並非單一節目或傳媒機構的問題，憂慮內地政治的「寧左勿右」風氣會全面在香港擴散，認為時政節目將日漸式微，即使有，論述亦會傾向官方觀點或官方認為有利的言論。

劉憂「寧左勿右」風氣在港擴散

劉銳紹說，《中國點點點》製作人員理性、平實處理新聞，自己堅持「批惡揚善」，對於建制派批評節目「抹黑中國」，他反駁稱節目是否損害國家形象，取決於國家的行為，而非他的評論。他形容節目素來「按照新聞規律」，對停播感到可惜，但不會影響他在其他渠道評論時事。

多個節目停播 網頁未列告示

翻查港台網站，如Letter to Hong Kong、《視點31》等暫停播出的節目仍載列於網站，未有暫停播出等告示，但網站載列前者最新的一集已是5月30日；而原為每周一集的《視點31》最新一集則為6月22日。有港台員工表示，負責《視點31》、The Pulse等停播節目的公共事務組相繼有人離職，原來負責有關節目的員工則由內部分配其他工作，管理層未公告停播節目會否或何時復播，亦未公開交代下一步計劃。

另外，港台近日清走貼於電台部辦公室入口附近的便利貼，有關便利貼寫有「加油」等字眼。港台回覆查詢時稱，作為政府部門，須根據《政府產業管理及有關事務規例》，保持工作環境整潔。