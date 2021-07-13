港聞

港聞二

父涉姦女脫罪 5人控教唆改口供

【明報專訊】少女X約4年前疑遭父親強姦，案件於高等法院審訊中途，X被母親帶往深圳，一度缺席聆訊。X返港作供時改稱性侵一事純屬虛構，父親最終脫罪。5名親屬涉教唆X改口供，被控串謀妨礙司法公正等罪，他們昨日否認控罪，於高院受審。控方透露，X的父親當年在收押所與家人見面時，涉以手勢、口型和紙條，指示他們叫X改口供。

5名被告現年39至67歲，依次為X的父親、母親、祖母、叔父及祖父。涉案父親、叔父及祖父母同被控於2018年10月8日至2019年1月23日，致使X在一宗高院案件的審訊中，更改原擬作出的證供。X的父母另被控於2018年10月20日致使X及其母親離港，意圖使她們不以控方證人身分在上述審訊中作供。

審訊中母帶返深圳 回港後改口

控方開案陳辭指出，2017年10月，13歲的X由母親陪同報警，指控遭父親性侵，並在錄影會面透露性侵經過。X父親隨即被捕，控以7罪，還押候審。案件原定2018年10月開審，X和母親都收到證人傳票，獲告知要到庭作供。開審前5日，母親早上到荔枝角收押所探望丈夫，同日下午4時許帶X到深圳。法官向母親頒發拘捕令後，兩母女一同回港，審訊延期至2019年1月。X作供時推翻自己的供辭，改稱父親沒有侵犯她，又稱錄影會面的說法純屬編造。故此，高院裁定X父親表證不成立，無罪釋放。

還押父涉以手勢口型紙條指示

由於法官下令警方跟進X的福利事宜，警員在裁決當日接X放學。X透露作供前接觸過叔父和祖父母，又解釋與母親離港的情况。根據收押所的探訪錄音和錄影片段，X的父親曾以手勢、口型和紙條，與其他被告討論要指示X改口供。

控辯雙方同意的事實指出，X父親原被控兩項強姦及5項非禮罪，2019年1月23日被裁定所有罪名不成立。同日，警方以妨礙司法公正拘捕X父親，他在警誡下稱「我無做過」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC126/20】

相關字詞﹕高等法院 串謀妨礙司法公正 強姦案

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