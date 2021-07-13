過電檢非國安免責 邱騰華：可上映非「免死金牌」

稱劃出「紅線」免爭拗

邱騰華昨在立法會資訊科技及廣播事務委員會會議上表示，因應港區國安法實施修訂的電影檢查員指引，並非影響公眾欣賞電影或創作自由，他早前與電影業界會面時，有業界憂慮拍片時會因不清晰地方而引起爭拗。他說當局修訂電影檢查條例清楚劃出「紅線」，相信對業界有幫助，亦可讓檢查員累積經驗。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國問及，若電影獲通過准許放映，但隨後有人指該電影干犯港區國安法，有關人士是否不會被起訴，而放映場所及相關電影人有否法律責任。邱騰華說，電影獲評級可上映與電影是否在法律上有免責條款，兩者屬截然不同的事，若有人干犯港區國安法，執法部門有檢控或執法標準，「不可以因為電影送檢審完，就作為免死金牌」，若電影涉干犯國安法罪行，亦會受國安法懲處。至於檢查員見到政治相關片段時會否先送交警方國安處檢視，他說暫無此安排。

暫未考慮要求網片送檢

商界議員廖長江關注檢查員對國安法認識程度及敏感度，問及檢查部門會否尋求律政司等意見。商經局常任秘書長梁卓文說，會為電影檢查員作國安培訓，檢查部門如遇法律問題可諮詢律政司，如涉政策方面則向商經局查詢，「不會要求他一個人、半個人自把自為做決定」。有議員關注網上流傳的微電影、短片，影響力可能較電影更大，呼籲當局考慮規管，邱騰華稱有關問題仍需社會討論，暫未考慮要求電影以外的物件事先送檢。