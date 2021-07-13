港聞

港聞二

聶德權指三官犯聚屬疏忽 不回應紀律調查否

【明報專訊】保安局副局長區志光、入境處長區嘉宏及海關關長鄧以海早前獲邀出席高級私人會所飯局，同違反限聚令被票控，飯局開支等詳情未明。公務員事務局長聶德權昨日繼續定性事件為官員「敏感度不足及有疏忽」，沒回應需否紀律調查。廉署前總調查主任、大律師查錫我稱，若人均消費達三四千元屬奢華，公務員事務局有責任調查，斥責政府想淡化事件。

被問及3名官員是否不需接受紀律調查，保安局、海關、入境處及公務員事務局昨稱沒有補充。

聶：受款待不屬接受利益 原則是避免負面觀感

聶德權表示，根據公務員規例，政府人員不時要與社會各界聯繫，接受款待例如參加飯局，本身不屬接受利益，但原則上公務員接受款待或有需要出席飯局時，要注意避免造成負面觀感。他說對事件沒補充，保安局與相關同事已發聲明交代，他重申涉事官員敏感度不足及有疏忽，日後會更注意。對於記者有關飯局的提問，他表示「沒有其他補充」。

政務司長李家超被問及事件時稱，官員與不同人接觸屬正常，涉事官員已承認有疏忽及致歉，已承擔事件。

上周促交代道歉

謝偉俊：向前看 勿糾纏枝節

建制派立法會議員謝偉俊上周在涉事官員未回應事件前，稱官員應清楚交代真相甚或致歉，「不能做鴕鳥唔答就算數」。他昨在港台《千禧年代》表示，中國社會文化是「民以食為天」，宴會是溝通渠道，若官員不出席，會被人覺得高傲及不近人情。他說涉事官員能幹謹慎，今次事件屬「一次半次」，呼籲勿對他們過分苛刻。他認為，雖然涉事官員表面有違公務員守則，但可「人性化」理解事件，3人亦已道歉，呼籲大家「向前望」，勿在枝節糾纏。

查錫我：人均三四千元屬奢華

查錫我表示，公務員守則列明公務員不能接受奢華款待，若人均消費達三四千元，從任何標準都屬奢華，公務員事務局有責任調查，如確有其事，則應處分。

他說公眾希望政府公平處理，但政府明顯想淡化事件，「講到好似『只係一個火鍋吧』」，令市民反感。

全國人大常委譚耀宗表示對事件沒補充，希望3人汲取經驗和教訓。至於需否成立委員會調查事件，他稱要尊重警方專業判斷，強調因為事情背景不同，不能與以往成立委員會調查的事件相提並論。

相關字詞﹕犯聚飯局 鄧以海 區嘉宏 區志光 限聚令 飯局 聶德權

上 / 下一篇新聞

Tg頻道涉煽惑信息 管理員控25罪 內容涵燒警察宿舍堵機場參與暴動等
Tg頻道涉煽惑信息 管理員控25罪 內容涵燒警察宿舍堵機場參與暴動等
唐英傑方專家：香港不曾有主權，如何取回？
唐英傑方專家：香港不曾有主權，如何取回？
稱「恢復殖民統治」有別「倡港獨」 官先同意後收回
稱「恢復殖民統治」有別「倡港獨」 官先同意後收回
解讀「宣揚恐怖主義」 鄭若驊：包括宣傳辯護
解讀「宣揚恐怖主義」 鄭若驊：包括宣傳辯護
警再拘光城者5成員 1金主屬英皇物業部員工
警再拘光城者5成員 1金主屬英皇物業部員工
隱君子超市被擊斃研死因 捱斬店長：死者屢偷竊
隱君子超市被擊斃研死因 捱斬店長：死者屢偷竊
林鄭：做負面事 辭職區議員心中有數 指區會「極端政治化」 羅健熙：各區政治議題屬少數
林鄭：做負面事 辭職區議員心中有數 指區會「極端政治化」 羅健熙：各區政治議題屬少數
開發郊園建屋政府有保留 「易做一早已做」
開發郊園建屋政府有保留 「易做一早已做」
譚耀宗收選委表格：須申報自己及配偶有否BNO
譚耀宗收選委表格：須申報自己及配偶有否BNO
過電檢非國安免責 邱騰華：可上映非「免死金牌」
過電檢非國安免責 邱騰華：可上映非「免死金牌」
父涉姦女脫罪 5人控教唆改口供
父涉姦女脫罪 5人控教唆改口供
港台停製《中國點點點》 改播奧運節目 稱節目一直「憂喜同報」 主持劉銳紹：沒期望復播
港台停製《中國點點點》 改播奧運節目 稱節目一直「憂喜同報」 主持劉銳紹：沒期望復播
自言屬回歸後首次 劉銳紹新書未能出版
自言屬回歸後首次 劉銳紹新書未能出版
稱拖慢公屋編配 房署：租置計劃難重推
稱拖慢公屋編配 房署：租置計劃難重推
入境事務助理起薪較低 議員批不公
入境事務助理起薪較低 議員批不公
「複雜」手術程序 吳國際准培訓生操刀 威院稱檢討培訓安排 病人組織促醫委調查
「複雜」手術程序 吳國際准培訓生操刀 威院稱檢討培訓安排 病人組織促醫委調查
資歷認證未涵受訓生 病人組織促完善
資歷認證未涵受訓生 病人組織促完善
指撥款「肥上瘦下」淪口號式批評 羅致光：社福機構高層薪金不算高
指撥款「肥上瘦下」淪口號式批評 羅致光：社福機構高層薪金不算高
醫生涉拍裙底 證人指坐姿奇怪惹疑
醫生涉拍裙底 證人指坐姿奇怪惹疑
集水區潭崗飛瀑樣本含微塑膠 環團憂流入食水
集水區潭崗飛瀑樣本含微塑膠 環團憂流入食水
新人疫前喜來登訂婚宴 一再延期 拒改流水席
新人疫前喜來登訂婚宴 一再延期 拒改流水席
假證炒場 業餘足賽搞手囚16月
假證炒場 業餘足賽搞手囚16月
涉濫用職權索資料 女警保釋
涉濫用職權索資料 女警保釋
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】羅健熙陳欣兒Patreon續服務利東 盼月籌6萬 租辦事處畀街坊聚腳
【Emily】羅健熙陳欣兒Patreon續服務利東 盼月籌6萬 租辦事處畀街坊聚腳
【Emily】鄧以海官媒專訪被翻 「執法者先自己守法」
【Emily】鄧以海官媒專訪被翻 「執法者先自己守法」
【Emily】「聯合出版」搞打針抽獎 大獎1萬蚊書券
【Emily】「聯合出版」搞打針抽獎 大獎1萬蚊書券
【Emily】律師會改選 混血女將表態想參選
【Emily】律師會改選 混血女將表態想參選
【Emily】大狀生涯暫停 鄒幸彤：終睇到探訪室後生活
【Emily】大狀生涯暫停 鄒幸彤：終睇到探訪室後生活
【Emily】港播《覺醒年代》 CY：令社會認識民族復興
【Emily】港播《覺醒年代》 CY：令社會認識民族復興