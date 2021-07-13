聶德權指三官犯聚屬疏忽 不回應紀律調查否

被問及3名官員是否不需接受紀律調查，保安局、海關、入境處及公務員事務局昨稱沒有補充。

聶：受款待不屬接受利益 原則是避免負面觀感

聶德權表示，根據公務員規例，政府人員不時要與社會各界聯繫，接受款待例如參加飯局，本身不屬接受利益，但原則上公務員接受款待或有需要出席飯局時，要注意避免造成負面觀感。他說對事件沒補充，保安局與相關同事已發聲明交代，他重申涉事官員敏感度不足及有疏忽，日後會更注意。對於記者有關飯局的提問，他表示「沒有其他補充」。

政務司長李家超被問及事件時稱，官員與不同人接觸屬正常，涉事官員已承認有疏忽及致歉，已承擔事件。

上周促交代道歉

謝偉俊：向前看 勿糾纏枝節

建制派立法會議員謝偉俊上周在涉事官員未回應事件前，稱官員應清楚交代真相甚或致歉，「不能做鴕鳥唔答就算數」。他昨在港台《千禧年代》表示，中國社會文化是「民以食為天」，宴會是溝通渠道，若官員不出席，會被人覺得高傲及不近人情。他說涉事官員能幹謹慎，今次事件屬「一次半次」，呼籲勿對他們過分苛刻。他認為，雖然涉事官員表面有違公務員守則，但可「人性化」理解事件，3人亦已道歉，呼籲大家「向前望」，勿在枝節糾纏。

查錫我：人均三四千元屬奢華

查錫我表示，公務員守則列明公務員不能接受奢華款待，若人均消費達三四千元，從任何標準都屬奢華，公務員事務局有責任調查，如確有其事，則應處分。

他說公眾希望政府公平處理，但政府明顯想淡化事件，「講到好似『只係一個火鍋吧』」，令市民反感。

全國人大常委譚耀宗表示對事件沒補充，希望3人汲取經驗和教訓。至於需否成立委員會調查事件，他稱要尊重警方專業判斷，強調因為事情背景不同，不能與以往成立委員會調查的事件相提並論。