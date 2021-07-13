港聞

港聞二

開發郊園建屋政府有保留 「易做一早已做」

【明報專訊】郊野公園邊陲覓地建屋再成焦點。特首林鄭月娥昨日表示，開發郊野公園爭議大及過程漫長，遠水不能救近火，政府內部對此有保留，又稱如郊野公園邊陲地帶建屋「咁有吸引力，應該一早做咗」，不排除終有一日會考慮，但現時有其他方案可用。一直提倡在郊野公園邊陲地帶建屋的全國政協副主席、前特首梁振英昨出席活動後，沒有回應記者相關提問。

「唔會上屆最後幾個月才提出」

林鄭月娥昨出席新城節目《財知大道》時，被問到會否重啟研究開發郊野公園邊陲土地，她說：「如果郊野公園或郊野公園邊陲係咁富吸引力，咁容易做就一早做咗，唔會到上屆政府最後幾個月才提出。」她說當時已辭任政務司長一職，競選特首。

爭議大 房協已完成研究不多

林太稱，政府內部對開發郊野公園邊陲地「好有保留」，故委託房協做研究，據她所知房協已完成的相關工作不多，「房協都唔係好知點樣處理咁富爭議性問題」。她強調開發郊野公園非短期方案，程序較開發其他土地更長，政府早年計劃擴建將軍澳堆填區時，曾考慮「徵用」部分郊野公園土地，「場仗打到去立法會，建制派都反對政府」，稱不應幻想很容易做。

前特首梁振英任內曾提出在大欖郊野公園邊陲地興建公營房屋，早前重提方案，稱現屆政府叫停其任內展開的研究。

稱搬貨櫃碼頭「正路」

對於有指葵碼頭附近有空置地可建屋，林鄭月娥認為說法不正確，因碼頭要處理大量貨櫃，亦需輔助用地。她說要搬貨櫃碼頭是「正路」，因葵青一帶是市區，政府需填海覓地建碼頭，「明日大嶼」計劃首階段在交椅洲的1000公頃土地不多，要滿足市民住屋及建立第三個核心商業區等，難建貨櫃碼頭。

林太又說，跨境理財通許多工作已做好，預料很快可公布開通日期。

金管局發言人表示，一直就理財通的實施方案與業界溝通並與內地當局聯繫，爭取盡快啟動，會適時公布細節。

相關字詞﹕林鄭月娥 開發郊野公園

上 / 下一篇新聞

Tg頻道涉煽惑信息 管理員控25罪 內容涵燒警察宿舍堵機場參與暴動等
Tg頻道涉煽惑信息 管理員控25罪 內容涵燒警察宿舍堵機場參與暴動等
唐英傑方專家：香港不曾有主權，如何取回？
唐英傑方專家：香港不曾有主權，如何取回？
稱「恢復殖民統治」有別「倡港獨」 官先同意後收回
稱「恢復殖民統治」有別「倡港獨」 官先同意後收回
解讀「宣揚恐怖主義」 鄭若驊：包括宣傳辯護
解讀「宣揚恐怖主義」 鄭若驊：包括宣傳辯護
警再拘光城者5成員 1金主屬英皇物業部員工
警再拘光城者5成員 1金主屬英皇物業部員工
隱君子超市被擊斃研死因 捱斬店長：死者屢偷竊
隱君子超市被擊斃研死因 捱斬店長：死者屢偷竊
林鄭：做負面事 辭職區議員心中有數 指區會「極端政治化」 羅健熙：各區政治議題屬少數
林鄭：做負面事 辭職區議員心中有數 指區會「極端政治化」 羅健熙：各區政治議題屬少數
聶德權指三官犯聚屬疏忽 不回應紀律調查否
聶德權指三官犯聚屬疏忽 不回應紀律調查否
譚耀宗收選委表格：須申報自己及配偶有否BNO
譚耀宗收選委表格：須申報自己及配偶有否BNO
過電檢非國安免責 邱騰華：可上映非「免死金牌」
過電檢非國安免責 邱騰華：可上映非「免死金牌」
父涉姦女脫罪 5人控教唆改口供
父涉姦女脫罪 5人控教唆改口供
港台停製《中國點點點》 改播奧運節目 稱節目一直「憂喜同報」 主持劉銳紹：沒期望復播
港台停製《中國點點點》 改播奧運節目 稱節目一直「憂喜同報」 主持劉銳紹：沒期望復播
自言屬回歸後首次 劉銳紹新書未能出版
自言屬回歸後首次 劉銳紹新書未能出版
稱拖慢公屋編配 房署：租置計劃難重推
稱拖慢公屋編配 房署：租置計劃難重推
入境事務助理起薪較低 議員批不公
入境事務助理起薪較低 議員批不公
「複雜」手術程序 吳國際准培訓生操刀 威院稱檢討培訓安排 病人組織促醫委調查
「複雜」手術程序 吳國際准培訓生操刀 威院稱檢討培訓安排 病人組織促醫委調查
資歷認證未涵受訓生 病人組織促完善
資歷認證未涵受訓生 病人組織促完善
指撥款「肥上瘦下」淪口號式批評 羅致光：社福機構高層薪金不算高
指撥款「肥上瘦下」淪口號式批評 羅致光：社福機構高層薪金不算高
醫生涉拍裙底 證人指坐姿奇怪惹疑
醫生涉拍裙底 證人指坐姿奇怪惹疑
集水區潭崗飛瀑樣本含微塑膠 環團憂流入食水
集水區潭崗飛瀑樣本含微塑膠 環團憂流入食水
新人疫前喜來登訂婚宴 一再延期 拒改流水席
新人疫前喜來登訂婚宴 一再延期 拒改流水席
假證炒場 業餘足賽搞手囚16月
假證炒場 業餘足賽搞手囚16月
涉濫用職權索資料 女警保釋
涉濫用職權索資料 女警保釋
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】羅健熙陳欣兒Patreon續服務利東 盼月籌6萬 租辦事處畀街坊聚腳
【Emily】羅健熙陳欣兒Patreon續服務利東 盼月籌6萬 租辦事處畀街坊聚腳
【Emily】鄧以海官媒專訪被翻 「執法者先自己守法」
【Emily】鄧以海官媒專訪被翻 「執法者先自己守法」
【Emily】「聯合出版」搞打針抽獎 大獎1萬蚊書券
【Emily】「聯合出版」搞打針抽獎 大獎1萬蚊書券
【Emily】律師會改選 混血女將表態想參選
【Emily】律師會改選 混血女將表態想參選
【Emily】大狀生涯暫停 鄒幸彤：終睇到探訪室後生活
【Emily】大狀生涯暫停 鄒幸彤：終睇到探訪室後生活
【Emily】港播《覺醒年代》 CY：令社會認識民族復興
【Emily】港播《覺醒年代》 CY：令社會認識民族復興