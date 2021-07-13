開發郊園建屋政府有保留 「易做一早已做」

「唔會上屆最後幾個月才提出」

林鄭月娥昨出席新城節目《財知大道》時，被問到會否重啟研究開發郊野公園邊陲土地，她說：「如果郊野公園或郊野公園邊陲係咁富吸引力，咁容易做就一早做咗，唔會到上屆政府最後幾個月才提出。」她說當時已辭任政務司長一職，競選特首。

爭議大 房協已完成研究不多

林太稱，政府內部對開發郊野公園邊陲地「好有保留」，故委託房協做研究，據她所知房協已完成的相關工作不多，「房協都唔係好知點樣處理咁富爭議性問題」。她強調開發郊野公園非短期方案，程序較開發其他土地更長，政府早年計劃擴建將軍澳堆填區時，曾考慮「徵用」部分郊野公園土地，「場仗打到去立法會，建制派都反對政府」，稱不應幻想很容易做。

前特首梁振英任內曾提出在大欖郊野公園邊陲地興建公營房屋，早前重提方案，稱現屆政府叫停其任內展開的研究。

稱搬貨櫃碼頭「正路」

對於有指葵碼頭附近有空置地可建屋，林鄭月娥認為說法不正確，因碼頭要處理大量貨櫃，亦需輔助用地。她說要搬貨櫃碼頭是「正路」，因葵青一帶是市區，政府需填海覓地建碼頭，「明日大嶼」計劃首階段在交椅洲的1000公頃土地不多，要滿足市民住屋及建立第三個核心商業區等，難建貨櫃碼頭。

林太又說，跨境理財通許多工作已做好，預料很快可公布開通日期。

金管局發言人表示，一直就理財通的實施方案與業界溝通並與內地當局聯繫，爭取盡快啟動，會適時公布細節。