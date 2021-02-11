林鄭：做負面事 辭職區議員心中有數 指區會「極端政治化」 羅健熙：各區政治議題屬少數

羅質疑「心中有數」說法模稜兩可

對於林太批評區議會「極端政治化」，民主黨主席羅健熙強調，翻查今屆議程，各區的政治議題屬極少數，反指許多時民生議題、地區政策，區議員均須「過五關斬六將」才能提交至區議會。至於林太稱辭職者「心中有數」，他質疑官員經常以模稜兩可詞語，不清晰表達意見，若認為他人做錯事，大可明確說出。

林鄭：以區會平台反政府辱官員

林鄭月娥昨在新城電台《財知大道》表示，十分支持從地區層面吸納民意，惟今屆區議會「極端政治化」，區議員以區議會平台反對內地及政府，甚至侮辱官員，對此感可惜。她說區議員宣誓的修例於5月通過，會盡快按法律要求宣誓，「但很多人如看了法律，包括要效忠特區、擁護《基本法》的正、負面清單，可能心中有數，做了負面清單的事才先行辭職」。

譚耀宗：據知區會不補選

有政府消息人士向本報稱，目標仍是在7月宣誓，確實日子未定，形式是區議員逐個宣誓。全國人大常委譚耀宗昨稱，據他了解，政府不會舉行區議會補選，相信當局已考慮到區議員數目減少對區議會運作的影響，以及不舉行補選會否遭法律挑戰。他說區議員宣誓是法律要求，辭職與否自行考慮。

多16辭職 至少236席懸空

昨日再多約16名區議員宣布辭職，或區議會網站顯示已辭職，當中7人來自西貢區。在辭職潮下，區議會最少236席懸空，佔整體民選議席逾半，中西區現僅餘3人，南區及黃大仙區各餘4人。

秦海城改主意請辭：極高風險

昨宣布辭職的西貢區議員秦海城稱，原傾向宣誓，繼續服務社區，無奈政治情况每况愈下，「政權已容不下反映主流民意的代議士」，區議員需面對極高風險，辭職決定艱難且無奈。

去年曾因高舉「光復香港 時代革命」標語、被指涉違國安法被捕的葵青區議員周偉雄亦宣布辭職，稱不忍心家人惶恐終日、寢食難安。