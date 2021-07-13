隱君子超市被擊斃研死因 捱斬店長：死者屢偷竊

兄：成日問屋企攞錢食白粉

死者李浩庭（終年54歲）於2019年3月16日下午不治。死者哥哥李超庭出庭作供稱，家中4兄弟姊妹，死者排第三，他與死者近20年沒聯絡，稱死者「成日問屋企攞錢食白粉」，亦知他有案底，「不時坐幾個月（監）再出嚟」，直至警方通知才得悉對方去世。庭上昨讀出死者生前咖啡店僱主洪展鵬的供辭，死者10年前被僱為雜工，洪形容他為人沉默，從沒提及家人或朋友。

庭上播放多段閉路電視片段，顯示死者事發前曾兩次進入佳寶，首次進入時被兩名職員趕走，雙方有碰撞，隨後死者持一把刀在街上奔跑及折返店內，兩名警員追隨，死者向一名職員揮刀，其後被開槍擊斃倒地。庭上讀出法證證供，子彈射入李的右前胸，由左背射出，其血液樣本驗出1.2微克美沙酮。

遇襲超市店長劉海雄供稱，當日下午12時許，有同事大叫有人想偷竊，他看到死者，因他曾多次到超市偷竊，遂與另一同事驅趕，承認曾腳踢死者。死者後來再次入店，有人大叫「道友揸住把刀入嚟」，劉從店舖後場走出，死者持刀向其頭劈下，劉以雙手推死者肩膊，糾纏間劉再被劈一刀。劉稱聽到有人大叫「你唔放低把刀，我就開槍」，隨後聽到槍聲，死者倒地。

店長認驅趕時曾踢人

佳寶店務員呂華作供稱，死者與店長以往無口角，又形容死者「平時入嚟個樣死吓死吓，嗰次就好好精神，唔知係咪啪咗嘢」。另一店務員王為國供稱，曾看到死者「被店長推下面（性器官）」，死者表現疼痛及被趕離店舖。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 258/19】