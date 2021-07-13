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解讀「宣揚恐怖主義」 鄭若驊：包括宣傳辯護

【明報專訊】七一刺警案發生後，多名政府官員譴責「美化暴力」的言論及行為，指或涉違法。律政司長鄭若驊（圖）在報章撰文指《港區國安法》第27條訂明「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動罪」，並引述清華大學法學院教授王振民的著作，指宣揚包括宣傳、辯護或頌揚，而在宣揚恐怖主義問題上，不得以言論自由、新聞報道自由及出版自由作為理由。

有政治學者指鄭若驊作為律政司長引述王振民對條文的理解，令人擔心會否作為未來的檢控準則；又說若新聞報道都牽涉相關內容，媒體會有很大的壓力。香港記者協會主席陳朗昇表示，對於新聞報道內容會否被視為「宣揚恐怖主義」，他說這種憂慮確實存在。

引王振民解讀國安法27條 學者憂成準則

《星島日報》昨刊登一篇由鄭若驊撰寫的文章，題為〈社會應對恐怖主義和宣揚恐怖主義言行保持警惕〉。她表示，有言論指針對平民發動的襲擊才屬恐怖主義，若針對政權、政府機構或執法人員，便不屬恐怖主義；她批評這種看法明顯荒謬，且欠缺法理基礎，指恐怖活動可針對任何個人實施，其本質是透過製造恐慌去脅迫政府。她又指恐怖活動一旦被仿效，後果堪虞，促請所有在公共領域評論近期涉嫌恐怖活動事件的人，應謹慎發表負責任的言論，切勿有任何可合理地被視為直接或間接宣揚、鼓吹或頌揚美化恐怖主義的言論。

根據《港區國安法》第27條，宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動即屬犯罪。對何謂「宣揚」，鄭若驊引述王振民有份撰寫的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》提出的理解，「宣揚」是指為恐怖主義理論和實踐作宣傳、辯護或頌揚的行為，在「宣揚恐怖主義」問題上，任何人不得以言論、出版、新聞報道自由等理由，鼓吹或辯解恐怖主義活動及其信念或理論。

蔡子強：傳媒報道他人意見或墮法網

鄭若驊指出，禁止宣揚或鼓吹恐怖主義常見於各國的反恐法例，包括在歐洲議會及歐盟理事會，英國和法國均有，並指對於任何宣揚、鼓吹或頌揚美化恐怖主義的言行施加限制，並非侵犯言論自由。她以歐洲人權法院案件為例，一名漫畫家曾在美國911恐怖襲擊後發布一幅戲仿的卡通，附含嘲諷意味的文字，被法國當局控以「寬恕恐怖主義」罪名成立。該漫畫家其後向歐洲人權法院指控有關定罪侵犯言論自由，被法院裁定不成立。

對於鄭若驊引述《讀本》對條文的理解，中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，這令人擔心會否成為未來的檢控準則，而新聞自由不可成為辯解，對媒體構成很大壓力，媒體報道當事人的說法，可能也誤墮法網。他舉例指，「如果報道某法律學者的意見，不單止是該法律學者有問題，連媒體可能都有問題」。

呂秉權：內地作風 新聞自由非擋箭牌

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，官方對國安法的解讀和執法有主導權，而內地新聞報道歷來都不是「擋箭牌」，新聞自由不是抗辯理由，又指王振民在國安法起草和制定「有一定角色」，多次作為國安法的權威，就一些內容解畫，故他認為王有份撰寫的《讀本》，對於特區政府執法和司法有影響。

記協引英例：反恐牴觸人權 討論空間足

對於鄭若驊指不同國家皆有禁止宣揚恐怖主義的法例，陳朗昇反駁指，英國的反恐法例不斷更新，與人權自由有牴觸時，國會有透明度，社會有足夠討論空間。

資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，《公民及政治權利國際公約》第19條清楚訂明，言論自由和新聞自由受限制，包括要尊重他人的權利或名譽，保障國家安全和社會秩序安全，「從來涉及國家安全的問題，都不會是言論自由和新聞自由」。

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕七一刺警案 恐怖主義 恐怖活動罪 鄭若驊 港區國安法

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