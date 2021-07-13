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唐英傑方專家：香港不曾有主權，如何取回？

【明報專訊】《港區國安法》首案唐英傑案的審訊昨日進入第11天，辯方專家之一、港大政治與公共行政學系教授李詠怡（圖）接受控方盤問。就「光復香港」四字的意思，控方問若某人要求從中國取回（reclaim）香港主權，是否必然有推翻政權的含意。李詠怡認為，取回主權和推翻政權是兩回事，而且香港不曾是一個獨立主權國家，反問又如何能取回。

稱取回推翻政權兩回事

控方質疑，辯方專家李詠怡非歷史學專長，但報告曾探討「光復香港 時代革命」字眼的歷史，問李的中史教育是否讀至中三。李表示自己教授和研究香港政治時，必定會涉及中國歷史，對中史有一定理解。控方強調所指的程度，是在學校正式接受的教育，李回答是中三，但她絕不同意其中史程度只有中三。

就「光復香港」四字的意思，控方指李翻譯「光復」為「reclaim」，問若某人要求從中國取回（reclaim）香港主權，是否必然有推翻政權的含意。李認為控方的問題令人費解，因為香港不曾是一個獨立主權國家，既然以往不曾擁有過主權，又如何能取回；再者取回主權和推翻政權是兩回事。

質疑控方專家解讀「光復香港」假設多

控方又問，「光復香港」會否有如控方專家劉智鵬所說「奪回落入敵人手中的香港」的意思，李稱她不會如此解讀，因當中包含許多假設。

控方提及2015和2016年的「光復行動」，指示威充滿反中情緒，有人展示港英旗、叫喊驅逐中共等口號，認為相關行動已有港獨意味。李承認示威中有很多敵對情緒和侮辱說話，但她不能肯定參與示威的人是否每一個都有相同主張。

控方又稱，梁天琦競選時使用「光時」口號並發表演說，考慮到相關背景，質疑李是否仍堅持口號並非提倡港獨。李認為，雖然梁天琦本身有港獨立場，但他在選舉中從沒解釋口號的意思，而且選舉口號的目的是讓選民記得候選人，並非深化競選演說中的政治信息。

指梁天琦「光時」口號非深化政治信息

至於「革命」一詞，控方引述辯方專家報告所寫，文化大革命不包括分離主義及政權改變，李確認。控方呈上一份於中央人民政府網頁下載的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》文章，內容提及林彪在文革中圖謀奪取政治權力，問李有否考慮過該文件。李說有關文化大革命的著作和研究多不勝數，強調該資料對她解讀「革命」一詞不相關。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 280/20】

（港區國安法）

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