Tg頻道涉煽惑信息 管理員控25罪 內容涵燒警察宿舍堵機場參與暴動等

官質疑警任控方專家 控辯無爭議下接納

被告伍文浩（26歲），被控的25罪案發時間介乎2019年10月4日至2020年6月28日，其中7項為串謀煽惑他人犯刑事毁壞、縱火、公眾妨擾、製造炸藥、有意圖而導致身體受嚴重傷害、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品罪。另18罪為交替控罪，即非法煽惑他人犯案。

控方：他人發布 管理員顯然串謀

控方開案陳辭指出，Telegram頻道「SUCK Channel」於2019年8月20日建立，只有擁有人及管理員可發布信息，截至被告被捕當天，頻道約有10萬人訂閱及逾2萬條信息，至少42條涉非法煽惑他人犯案；被告作為擁有人及管理員，必然知悉頻道上有其他人發布涉案信息，顯然是與他人達成協議並串謀煽惑他人犯案，他更涉以帳戶「SUCKER」身分發布至少18條涉案信息，包括「可以去燒狗宿舍」等（見表），構成18項交替控罪。

控方指出，埋伏警員於去年8月26日在紅磡邨一大廈拘捕被告，他在警誡下稱，2019年10月在連登討論區認識一名網友，對方將一帳戶資料交給他後登入，「𠵱家個帳戶名係SUCKER，呢個帳戶有份管理SUCK channel，但我冇喺個channel發言」。警方其後在被告手機發現他分別以「SUCKER」和「C」登入兩個Telegram程式，並發現「SUCKER」為頻道擁有人，另「C/Captian」和「Chifan」為兩名管理員。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 212/21】

（反修例風暴）

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