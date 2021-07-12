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2021年7月12日星期一
港聞二
3高官獲邀飯局爭議 林鄭籲告一段落 外界質疑豪華款待 回應稱不能因「見有鮑魚」即離席
最後施政報告「勾畫未來」 是否爭連任「唔可以話你聽」
林鄭稱分工 自己扶貧李家超深化國安工作
病人枕頭蓋臉 口有紙巾離世 屯院報警 列有人送院死亡
升學展200人聽赴加國講座 顧問稱救生艇效應
港大清除校內文宣標語 學生事務長：收回學生會會址後續行動
羅健熙辭區議員：穩地區工作
倘通過調低續租上限 陳帆：也不撤劏房租管草案
準備入伙需時逾月 團體促延公屋免租期
郊園私地擬建屋建路 勢斷濠涌古徑 環團反對 促古蹟辦把關
綠惜地球：古道具保育價值 不受法例保護
港燈汲山竹襲港經驗 港島北160變電站增防洪力
機場再一確診 7萬員工強檢 張竹君：疑存隱形傳播鏈 將比對患者基因
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交友平台約少女談心 男子中伏遇劫失55萬
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未來擬以AI判斷退貨狀態
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【Emily】龍尾海膽拮泳客 黃偉綸：可和諧共存
【Emily】中大校友評議會選舉 林兆彬積極考慮參選
【Emily】34℃著長衫出席活動 徐英偉：好彩喺室內
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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