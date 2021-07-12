未來擬以AI判斷退貨狀態

當地合作貨倉按工序分成

公司會提供簡單的訓練，告訴對方收到退件後，如何處理、重新包裝及重新派發等。主要是按每個工序來分成給對方，大件貨品的分成會較高。另外，若貨品暫存在貨倉的時間超過14日，亦會向商戶收取存倉費，以支付給合作伙伴。另一方面，公司計劃，將來貨倉員工對貨品拍照後，由人工智能（AI）軟件來分析相片，將貨品分成5種狀態，由商戶決定如何處理。

在eBay上賣日本玩具接近4年的Jun表示，以往在外國回收貨品的運費偏高，每次買家要求退貨，除退款外，大多數會放棄回收貨品，因此，不敢在網上賣太貴的玩具。自從與Return Helper合作之後，從外國回收貨品的費用較合理，例如，從美國回收貨品的每公斤費用70多元，明顯比其他公司每公斤150至200元為低。因此，較放心在網上出售高價玩具，營業額亦上升。