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灣仔破16無牌按摩院 全涉性服務 警稱與蔡展鵬案無關

【明報專訊】警方根據線報及經深入調查後，上周五（9日）聯同入境處展開代號「驅霆」的打擊賣淫行動，破獲16個提供性服務的無牌按摩院，拘捕68人，相信已搗破3個活躍的賣淫集團。行動中檢獲約56萬元懷疑賣淫收益。

涉3賣淫集團拘68人

灣仔警區特別職務隊探員上周五展開放蛇行動，聯同機動部隊、刑事部及入境處合共逾百人，搗破主要由3個賣淫集團操控的16個無牌按摩院，拘捕4名集團主腦、6名骨幹成員及58名性工作者。行動中，檢獲約56萬港元面值的外幣及港元，亦檢獲大量安全套、按摩油等用品。

警方表示，賣淫集團會以加密交友程式招攬性工作者及登廣告，在灣仔警區較「低端」、保安情况差的大廈經營淫窟，大部分沒有招牌，亦會在大廈各處安裝閉路電視，以逃避警方執法，相信被搗破的淫窟已經營約6至12個月。

招攬越南內地人賣淫

其中一涉案集團主要聘用持身分證新移民及非法入境者，另外兩個則會以低價招攬越南及內地非法入境者提供性服務。骨幹成員主要負責租用單位、繳付日常開支、監察旗下性工作者等，集團亦會安排性工作者經陸路或水路偷渡，再安排車輛送往淫窟，並提供住宿。

記者會中被問及行動會否與國家安全處處長蔡展鵬光顧無牌按摩院的案件有關，灣仔警區刑事總督察何兆東回覆稱，該案已進入司法程序，因此不會透露細節，但今次行動由收集情報至拘捕行動，暫沒發現與其他案有關。

相關字詞﹕骨幹 主腦 賣淫 按摩院 蔡展鵬

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