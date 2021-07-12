交友平台約少女談心 男子中伏遇劫失55萬

1男3女被捕 未拘赴約少女

其中一名34歲男子被控一項行劫罪，案件上周六（10日）於東區裁判法院提堂；另外，一名24歲女子已被暫控一項行劫罪及一項販運危險藥物罪，案件將於今日（12日）在觀塘裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）陳彥宓警司表示，男事主早前透過網上交友平台認識少女，7月3日晚駕私家車載同少女往清水灣道近亞公灣僻靜山邊談心，客貨車尾隨駛至，一女兩男下車破壞私家車車窗，並毆打事主，要求他交出手機及網上理財密碼，及後將55萬元轉帳至另一戶口，賊人得手後與少女登上客貨車逃去。事主受傷送院。

檢值82萬大麻花

將軍澳警區重案組經深入調查後，上周三起搜查全港多區，拘捕1男3女，包括策劃行動的骨幹成員，其中48歲接收轉帳的女子，涉洗黑錢被捕。行動中檢獲市值約82萬元大麻花。據悉，被捕4男女並不包括赴約的女子。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。