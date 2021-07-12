警破值1800萬毒品 拘兩青年疑暑假搵快錢

5人涉販毒被捕 最小16歲

毒品調查科探員上周五下午3時許，突擊搜查一個位於紅磡的酒店房間，檢獲17磚共重6.8公斤的海洛英，及13包以茶葉包裝掩飾、共重13公斤的氯胺酮，合共市值約1430萬元。即場以涉嫌販毒拘捕一名17歲青年，暫控一項販毒罪，案件今早在九龍城裁判法院提堂。探員其後在荃灣一個工商大廈單位以串謀販毒再拘捕3名年齡由16至20歲的青年，他們均獲准保釋候查，須8月中旬向警方報到。警稱3人在案中角色、如何認識及關係仍有待調查。

黃大仙單位檢製毒工具

另外，毒品調查科探員於同日4時許，於黃大仙銀鳳街截查一名39歲形迹可疑男子，在他手持的環保袋內搜獲約940克可卡因及約7克霹靂可卡因。探員其後將他押至黃大仙寓所，再檢獲1.7公斤可卡因，以及12包共重約260克霹靂可卡因、小量冰毒，毒品市值約350萬元，另亦檢獲約2萬元現金及一批製毒工具，他涉嫌販毒及製毒被帶署扣查。39歲男子已被暫控一項販毒及一項製毒罪，案件將於今早在九龍城裁判法院提堂。

警方表示，涉案被捕的男子較年輕，當中更有兩人未滿18歲，懷疑有毒販趁大部分青少年及學生，因疫情及暑假臨近毋須上學，誘使他們販毒「搵快錢」，呼籲家長多與子女溝通，有需要時可尋求學校或社工協助，以免子女誤入歧途。